Scossone in Rai con Mara Venier che annuncia l'addio a Domenica In: la conduttrice spiazza tutti dopo 15 anni

“Domenica In è molto impegnativa”, questo e altro nella dichiarazione di Mara Venier, la ‘zia Mara’ che da 15 anni allieta il giorno di festa per eccellenza e che il 14 settembre spiazza tutti. Durante la conferenza stampa della sua tramissione, l’attrice e conduttrice ha annunciato l’addio al format felicemente condotto su Rai 1. Nessuna nota malinconica: Mara Venier ha usato l’autoironia.

L’addio di Mara Venier a Domenica In: “Farò qualcos’altro”

Durante la conferenza stampa per ‘Domenica In’ Mara Venier ha annunciato il suo addio al programma televisivo che le è valso il titolo di ‘zia Mara’.

La sua carriera televisiva non finirebbe di certo con il salotto Rai della domenica, ma per il momento la conduttrice è ben intenzionata a lasciare lo studio in favore di chi vorrà prendere il suo posto.

Fonte foto: IPA Mara Venier dice addio a Domenica In: “Voglio dedicare più tempo alle persone che amo”

Ai giornalisti presenti in conferenza stampa dice: “Io sono convinta mai come questa volta che sarà il mio ultimo anno a Domenica in. Non penso finirò questo lavoro, magari farò qualcos’altro”.

Il motivo è presto detto: “Domenica In è molto impegnativa, ci lavoro dieci mesi l’anno. Col tempo penso di dovermi dedicare di più alle persone che amo, a mio marito, i miei figli, i miei nipoti, perché la vita ti porta davanti a delle cose improvvisamente”.

La nuova stagione di Domenica In

La nuova stagione di ‘Domenica In’ partirà da domenica 17 settembre a partire dalle 14 su Rai 1.

Durante la prima puntata sarà ospite in studio Daniela Di Maggio la madre di Giovanbattista Cutolo ucciso a Napoli alla fine di agosto, a soli 24 anni. Non mancheranno gli artisti, da Matteo Bocelli ai Pooh, dai The Kolors a Carlo Verdone.

Tra i personaggi che vorrebbe intervistare, Mara Venier fa il nome di Giorgia Meloni ma non sa se sarà possibile: “I politici non me li fanno intervistare dagli anni ’90”, spiega la conduttrice che dall’Usigrai aveva ottenuto il divieto di intervistare cariche politiche in quanto non giornalista, spiega ‘Adnkronos’.

Il precedente addio alla Rai

Durante l’estate 2023 Mara Venier è ritornata a quel periodo in cui la Rai non le affidò la conduzione, un momento che la conduttrice ha ricordato con queste parole: “Mi avevano mandata via perché sostenevano che fossi troppo vecchia“.

La ‘zia Mara’ non ha aggiunto altri dettagli, piuttosto ha spiegato: “Cinque anni fa mi richiamarono, se mi dicono ‘devi tornare’ io torno perché sono stata umiliata e voglio riscattarmi, se ci riesco. Così è stato“.