Scossa di terremoto a Preone vicino Udine di magnitudo 3.4: avvertito in varie zone del Friuli-Venezia Giulia

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Terremoto di magnitudo 3.4 a Preone, in provincia di Udine. La scossa è stata registrata alle 14:28 di venerdì 5 aprile, a una profondità di 12 chilometri.

Scossa di terremoto avvertita in Friuli-Venezia Giulia

Il sisma sarebbe stato avvertito in varie zone del Friuli-Venezia Giulia, per esempio a Pordenone, come riferito dalla Protezione civile Fvg dopo aver letto i dati del Centro Ricerche Sismologiche dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale-OGS.

L’area interessata è la stessa della scossa di magnitudo 4.5 dello scorso 27 marzo.

Fonte foto: 123RF

Non si registrano feriti né danni.

Il terremoto del 27 marzo

Lo scorso mercoledì 27 marzo, alle 22:19, una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 era stata avvertita a Socchieve, sempre in provincia di Udine, a una profondità di 10 chilometri.

Il sisma era stato avvertito distintamente non solo in Friuli-Venezia Giulia, ma in tutto il Nord-Est.

Segnalazioni erano arrivate da Udine, Trieste, Pordenone, ma anche dalla provincia di Treviso, fino a Vicenza e Bolzano.

Nessun danno a persone o cose, anche se si erano registrati alcuni blackout e molta gente, impaurita, si era riversata in strada.