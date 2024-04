Scossa di terremoto a New York di magnitudo 4.7 con epicentro in New Jersey: trema anche la sede dell'Onu

Venerdì 5 aprile, alle 11:26 ora locale, una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata a New York, negli Stati Uniti. Ha tremato anche la sala in cui è riunito il Consiglio di sicurezza, nella sede dell’Onu. L’epicentro è stato in New Jersey secondo l’istituto geofisico americano, Usgs.

Scossa di terremoto avvertita a New York

Il sisma, secondo quanto riferito da Askanews, ha avuto il suo epicentro vicino alla città di Lebanon, nel New Jersey.

Stando alle prime notizie diffuse da Weather Channel, la scossa sarebbe stata avvertita anche nell’area di Boston e Filadelfia.

Fonte foto: 123RF

Paura nella sede dell’Onu durante il Consiglio di sicurezza

Il sisma ha causato una breve interruzione dei lavori del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, riunito per discutere sulla situazione in Medio Oriente.

Si valutano eventuali danni dopo il sisma di magnitudo 4.7

“Un terremoto di magnitudo 4.7 è stato avvertito a Manhattan e New York. Stiamo valutando l’impatto e i possibili danni che potrebbe avere causato”. Lo afferma la governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul.

Dello stesso avviso il sindaco di New York, Eric Adams: secondo le prime indicazioni non ci sono stati danni, ma “stiamo valutando l’impatto” del sisma, ha detto il portavoce Fabien Levy.

Bloccati gli aeroporti

Le autorità dell’aviazione americane hanno bloccato temporaneamente gli aeroporti John Fitzgerald Kennedy a New York e Newark in New Jersey per verificare se il terremoto abbia causato dei danni.