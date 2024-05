Scossa di terremoto nei Campi Flegrei a Napoli di magnitudo 2.9, residenti impauriti: "Non si può più vivere"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nuova scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei a Napoli: la popolazione dell’area flegrea e di alcuni quartieri del capoluogo campano, come Pianura e Soccavo, è stata svegliata di soprassalto nel sonno alle ore 3,30 da un sisma di forte intensità, con epicentro in mare davanti alla costa di Lucrino. La scossa di terremoto è stata di magnitudo 2.9 e si è verificata a una profondità di circa 3 chilometri.

Terremoto ai Campi Flegrei: la paura dei residenti

Alcuni residenti di Arco Felice hanno scritto sui social network, come riportato da ‘Il Mattino’: “È stata terribile, un vero incubo. Hanno tremato finestre, comodino e letto. Poi, subito dopo l’evento sismico, si sono sentite le sirene degli allarmi. Non si può più vivere in questo modo”.

Nessun danno a persone o cose dopo il terremoto ai Campi Flegrei

Stando a quanto riferito dall’agenzia ‘ANSA’, non risultano danni a persone o a cose dopo la scossa di terremoto registrata nell’area dei Campi Flegrei nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 maggio.

Stando a quanto comunicato dall’Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa di terremoto è avvenuta nella zona dei Campi Flegrei alle 3,30 della notte tra domenica e lunedì, a una profondità di 3 chilometri, con epicentro a 2 km da Pozzuoli e a 3 km da Bacoli.

La seconda scossa di terremoto ai Campi Flegrei

Dopo la prima scossa di magnitudo 2.9, alle ore 3,52 se ne è verificata un’altra, di magnitudo 1.4, sempre con epicentro nel mare di Lucrino.

Tre giorni fa la stessa area è stata interessata da due terremoti di magnitudo 3.6 e 3.7.