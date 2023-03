Scossa di terremoto in Giappone di magnitudo 6.1: epicentro al largo di Hokkaido, scongiurata allerta tsunami

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Un violento terremoto di magnitudo 6.1 si è verificato al largo dell’isola giapponese di Hokkaido alle 14:48 (ora locale) del 28 marzo. Il sisma ha avuto origine nelle acque circostanti la costa orientale della città di Aomori a una profondità di circa 20 chilometri.

Terremoto in Giappone al largo di Hokkaido

I dettagli del sisma sono stati inizialmente resi noti dall’Agenzia meteorologica giapponese e poi confermati, col passare dei minuti, dall’US Geological Survey e da altre agenzie dislocate nei vari continenti.

Nessuna allerta tsunami è stata segnalata. Secondo fonti riportate dall’agenzia di stampa giapponese ‘Kyodo’ qualsiasi cambiamento nella superficie del mare causato dal sisma non dovrebbe essere tale da provocare danni a cose o a persone.

Seconda grande scossa sismica nella zona

Si tratta del secondo grande evento sismico che avviene nella zona nel giro di un mese.

Lo scorso 25 febbraio un terremoto di magnitudo 6.1 (corrispondente al grado ‘5 inferiore’ nella scala di intensità giapponese) si è verificato nel sud dell’isola di Hokkaido alle 22:27 (ora locale).

Allora l’epicentro è stato a circa 52 km a nord est della città portuale di Kushiro e a una profondità di circa 30 km.

Il Giappone è uno dei paesi più sismici del mondo. Il Giappone è soggetto a continui terremoti dal momento che si trova sulla cosiddetta ‘cintura di fuoco del Pacifico‘, un’estesa area ad anello nell’Oceano Pacifico dove i sismologi stimano che si verifichi il 90 per cento di tutti i terremoti.

La cintura di fuoco del pacifico si estende dalla Nuova Zelanda, risale per le isole dell’arcipelago del Sud-est asiatico e per il Giappone, comprende la West Coast nordamericana e scende verso l’America latina terminando in Cile.

12 anni dal disastro di Fukushima

Lo scorso 11 marzo in Giappone si sono tenute le commemorazioni per il disastro di Fukushima avvenuto l’11 marzo 2011.

Disastro causato da un terremoto di magnitudo 9 con epicentro nell’Oceano Pacifico che devastò le prefetture di Fukushima, Miyagi e Iwate.

Il rovinoso evento sismico causò uno tsunami e, di conseguenza, gravissimi danni al reattore nucleare della centrale di Fukushima. Quasi 200mila persone vennero evacuate. Si tratta di uno dei peggiori disastri nucleari della storia.