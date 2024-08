Scossa di terremoto di magnitudo 5 in Portogallo vicino Lisbona: epicentro in mare. La situazione

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una scossa di terremoto con epicentro in mare, a circa 80 km al largo di Lisbona, è stata avvertita questa mattina intorno alle 5:11 ora locale (le 6:00 in Italia). Secondo l’Istituto portoghese del mare e dell’atmosfera, il sisma ha raggiunto una magnitudo di 5 sulla scala Richter ed è stato avvertito in diverse regioni del Portogallo, della Spagna e del Marocco, come riportato dall’Istituto Geografico Nacional (IGN).

Terremoto in Portogallo

Il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo ha stimato il terremoto con una magnitudo di 5,1 e un epicentro a una profondità di cinque chilometri.

La Protezione Civile portoghese ha confermato che il sisma è stato avvertito in tutta l’area metropolitana di Lisbona, inclusa la capitale e nel distretto di Setúbal.

Fonte foto: ANSA Scossa di terremoto a largo di Lisbona in Portogallo: magnitudo 5

Fortunatamente, non ci sono segnalazioni di vittime o danni materiali significativi. Sono state registrate tre nuove scosse di bassa intensità, con magnitudo di 1,2, 1,1 e 0,9 sulla scala Richter.

Epicentro in mare: sentito a Lisbona

Nonostante l’epicentro fosse situato in mare, a circa 80 km dalla costa, la scossa è stata avvertita chiaramente a Lisbona e nelle zone circostanti.

Secondo quanto riferito dal comandante nazionale della Protezione Civile, André Fernandes, l’intensità del sisma non ha richiesto l’attivazione di un piano speciale di risposta, riservato a sismi di magnitudo superiore a 6,1.

Inoltre, non è stato emesso alcun avviso di tsunami, poiché anche in questo caso il sisma non ha raggiunto la soglia di allerta necessaria, fissata a una magnitudo di 6 sulla scala Richter.

Chiesto di mantenere la calma: la situazione

La Protezione Civile ha ricevuto un numero elevato di chiamate da parte della popolazione, specialmente da persone residenti in edifici alti, preoccupate per l’evento sismico e desiderose di sapere come comportarsi. Non si registrano danni strutturali o feriti, come nel caso della recente scossa a Bologna e Firenze.

In un comunicato, il governo portoghese ha invitato la popolazione a mantenere la calma e a seguire le raccomandazioni delle autorità.

Il Presidente della Repubblica, in costante contatto con il governo, ha confermato che non vi sono segnalazioni di feriti o danni materiali e ha ribadito l’importanza di seguire le indicazioni della Protezione Civile.