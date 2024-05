Scossa di terremoto di magnitudo 3.5 nel Mar Tirreno al largo delle Isole Eolie tra Sicilia e Calabria

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La terra continua a tremare in Italia, non solo nella zona dei Campi Flegrei: una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata nelle acque del Mar Tirreno, al largo delle Isole Eolie, tra la Sicilia e la Calabria.

I dettagli sulla scossa di terremoto vicino alle Eolie nel Mar Tirreno

Come comunicato dall’Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle ore 9,46 del mattino di mercoledì 22 maggio nella zona del Mar Tirreno, a una profondità di 294 chilometri.

La città più vicina, tra quelle con almeno 5000 abitanti, è Messina, distante dall’epicentro del sisma 99 chilometri.

La precedente scossa di terremoto alle Eolie

Cinque giorni fa, nella mattinata di venerdì 17 maggio, un’altra scossa di terremoto, ma con magnitudo 3.4, si era verificata sempre al largo delle Isole Eolie, nelle acque che bagnano le coste di Calabria e Sicilia.

L’epicentro del sisma era stato localizzato a nord-ovest dell’isola di Stromboli, a una profondità di 360 chilometri.

La scossa di terremoto nei Campi Flegrei

Come detto, anche lo sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei a Napoli non accenna ad arrestarsi, con la popolazione che sta vivendo questi giorni in preda alla paura: anche nella mattinata di mercoledì si è verificata una nuova scossa vicino Bacoli, con magnitudo 3.6.

La scossa di terremoto è stata avvertita ai piani alti in diversi quartieri della città di Napoli e nei comuni più vicini all’area interessata dal terremoto. Il sisma ha portato all’evacuazione delle scuole sull’isola di Procida. Le dirigenti scolastiche degli istituti isolani, infatti, hanno deciso di attivare le procedure di sicurezza previste in questi casi, radunando gli studenti negli spazi aperti.

A Palazzo Chigi è previsto un vertice proprio sulla situazione ai Campi Flegrei, alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, ha anticipato che sul tavolo ci saranno “eventuali ulteriori interventi da parte del governo, dopo quelli già promossi e in corso di attuazione con il decreto legge di ottobre”.