Scossa di terremoto alle Isole Eolie a Messina di magnitudo 4.8 avvertita anche a Palermo: "Tremava tutto"

La terra torna a tremare in Sicilia. Un terremoto di magnitudo 4.8 è avvenuto in mare alle Isole Eolie, la forte scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione a Messina e Palermo fino in Calabria.

Terremoto di magnitudo 4.8 alle Isole Eolie

Il terremoto alle Isole Eolie è stato registrato dalla sala sismica di Catania dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) alle 16.19 di venerdì 7 febbraio.

Il sisma, di magnitudo 4.8, è avvenuto nel mar Tirreno al largo delle Eolie, ad una profondità di 17 chilometri.

L’epicentro è stato localizzato a sud delle isole di Alicudi e Filicudi, dove la gente è uscita in strada.

Scossa avvertita anche a Messina e Palermo

La forte scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione in buona parte della Sicilia, da Messina a Palermo e a Catania.

Data l’intensità del sisma, il terremoto è stato sentito anche sulla costa occidentale della Calabria, da Reggio Calabria fino a Cosenza.

Tante le segnalazioni sui social, ma al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose o di richieste di intervento ai vigili del fuoco.

“Stiamo per fare un avviso urgente ai sindaci dei comuni interessati dal terremoto di oggi pomeriggio per invitarli a controllare le strutture più a rischio e mantenere un livello di attenzione molto alta, perché la scossa di terremoto è stata forte”.

Così all’Adnkronos il capo del Dipartimento della Protezione civile siciliana, Salvatore Cocina.

Terremoto seguito da scosse di assestamento

Il terremoto di magnitudo 4.8 alle Eolie è stato seguito da alcune scosse di assestamento di minore intensità.

Sempre nella stessa zona alle 16.40 c’è stata una scossa di magnitudo 2.7 ad una profondità di 6 km, seguita due minuti dopo da un’altra di magnitudo 2.5, con ipocentro a 4 km.

Alle 16.48 ancora un’altra scossa, di magnitudo 2.9 e profondità 7 chilometri.

Notizia in aggiornamento