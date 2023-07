Scossa di terremoto a Laviano tra Salerno e Avellino di magnitudo 3.6: gente in strada, dove è stata avvertita

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Trema la terra nel Sud Italia. Tra Salerno e Avellino, nel territorio del comune di Laviano, si è verificato un terremoto di magnitudo 3.6. La scossa è stata avvertita anche a Battipaglia, dove molte persone sono uscite dalle proprie case per paura.

I dettagli del terremoto di Laviano

Alle ore 10:20 di oggi mercoledì 26 luglio una scossa di terremoto è stata avvertita tra Campania e Basilicata, e segnalata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Secondo i primi dati raccolti dai sismografi, il sisma avrebbe avuto un’intensità di 3.6 gradi sulla scala Richter, con epicentro 3 chilometri a sud del comune di Laviano, in provincia di Salerno.

Fonte foto: 123RF Sismografo, strumento utilizzato per registrare l’intensità dei terremoti

La profondità a cui l’attività sismica che ha causato la scossa è avvenuta sarebbe considerevole, ben 15 chilometri sotto la superficie terrestre, dato che ha limitato i danni causati dal terremoto.

I terremoti in Italia: quali sono le zone sismiche

Il territorio dove è avvenuto il terremoto nella mattinata di oggi si trova in una delle zone maggiormente esposte al rischio sismico nel nostro Paese.

La dorsale appenninica, in particolare quella meridionale, è attraversata dalla faglia che ha dato vita alle montagne che attraversano la penisola da nord a sud, ed è quindi ad altissimo rischio, come lo sono le zone del Friuli al confine con la Slovenia.

Buona parte del resto del Paese si trova comunque in una zona sensibile, che può essere soggetta a sismi anche di intensità significativa. Pochissime invece a bassissimo rischio, tra cui spicca la Sardegna, la regione meno sismica d’Italia.

Paura a Battipaglia, gente in strada

L’entità della scossa di terremoto avvenuta questa mattina a Laviano ha comunque spaventato la popolazione che vive nei dintorni.

In particolare, stando a quanto riporta il sito di informazione locale ‘Salerno Today’, i cittadini del comune di Battipaglia, circa 50.000 abitanti sempre in provincia di Salerno, sarebbero scesi in strada spaventati dalla scossa.

Segnalazioni arrivano però anche dallo stesso capoluogo Salerno, e dai comuni di Scafati e Cava. Non si registrano al momento feriti né tantomeno danni significativi agli edifici dei territori colpiti.