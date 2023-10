Scossa di terremoto a Ceneselli vicino Rovigo di magnitudo 4.2: sisma avvertito in Veneto e in Emilia-Romagna

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Forte scossa di terremoto a Ceneselli vicino a Rovigo di magnitudo tra 4.2 secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Il sisma sarebbe stato avvertito intorno alle 15:45 di mercoledì 25 ottobre in tutto il Veneto e in Emilia-Romagna, ma non solo: addirittura in Friuli-Venezia Giulia e in Piemonte. Diverse le segnalazioni sui social, ma nessun danno ravvisato al momento a cose o persone.

Scossa di terremoto avvertita in tutto il Veneto

La scossa di terremoto è stata registrata dall’Ingv alle 15:45 con epicentro a un chilometro Ceneselli, comune in provincia di Rovigo, e a una profondità di 8 chilometri.

Il sisma è stato avvertito anche nel resto del Veneto, in particolare nella zona sud orientale.

Sisma sentito anche in Emilia-Romagna

Il sisma è stato sentito anche in Emilia-Romagna, compresa Bologna.

Le testimonianze degli utenti sui social

Tanti utenti, sui social (soprattutto su X), hanno testimoniato di aver sentito distintamente la terra tremare.

“Io sono di Rovigo. L’ho sentito forte. Durato un istante“, e ancora “Rovigo sentito parecchio”.

Testimonianze anche dall’Emilia-Romagna: “Sentito bene a Bologna“, “Sentito chiaramente a Mirandola”, “A Modena si è sentito bene”.

Si va da “Sentito a Padova, ma cose se fosse una sola onda“, aggiunge un altro utente.

Nessun danno a cose o persone

La sala operativa dei vigili del fuoco di Rovigo, secondo quanto comunicato dall’Ansa, ha riferito di non aver ricevuto alcuna richiesta di soccorso in seguito alla scossa.

Risulterebbe solo qualche telefonata di persone che avrebbero testimoniato di aver sentito la scossa.

La sala operativa è presieduta dal comandante dei vigili del fuoco di Rovigo, Claudio Fortucci, che al momento esclude criticità.

Terremoto sentito da Novara a Udine

Il terremoto è stato avvertito anche fuori da Veneto ed Emilia-Romagna, in un’area che va da Udine a Novara e da Trento a Ravenna: lo indicano i dati del servizio Haisentitoilterremoto dell’Ingv, come riferito dall’Ansa.

Al momento i risultati, basati sui questionari inviati dalle persone che vivono nelle aree colpite da un terremoto, indicano danni equivalenti a quelli previsti fra il livello 2 e 4, sui 10 della scala Mercalli, con segnalazioni che vanno dal semplice avvertimento della scossa al tremito di infissi e cristalli e leggere oscillazioni di oggetti appesi.

“Questi dati, combinati con il calcolo dell’intensità macrosismica e con i dati Istat sulla popolazione, sono analizzati da un algoritmo che stiamo sperimentando e che è in grado di dare in pochi minuti una prima stima relativa a vittime e danni”, ha detto all’Ansa il presidente dell’Ingv, Carlo Doglioni. “Lo stiamo testando – ha aggiunto – e spero che potremo renderlo pubblico prima possibile”.