Scossa di terremoto a Calto vicino Rovigo di magnitudo 4.3: sisma sentito anche a Verona e in Emilia-Romagna

La terra trema di nuovo nel Nord Italia. Una nuova scossa di terremoto si è verificata sabato 28 ottobre, con epicentro in località Calto, in provincia di Rovigo.

Secondo la Protezione civile del Veneto, il sisma ha avuto una intensità di 4.3 punti della scala Richter (20 chilometri di profondità).

La scossa avvertita anche in Emilia Romagna

In pratica c’è stata una scossa quasi identica del terremoto avvenuto mercoledì scorso, quando la magnitudo fu 4.2, nello stesso luogo di epicentro. Al momento non si hanno notizie di danni.

La scossa è stata avvertita dai comuni del rodigino e del veronese, ma anche in Emilia Romagna. Tante le persone che si sono riversate sui social dicendosi allarmate e spaventate.

Il post del governatore Luca Zaia

“Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 17.29, in Provincia di Rovigo. La scossa ha avuto una profondità di 10 chilometri. Tre giorni fa un altro terremoto, sempre di magnitudo 4.2, aveva fatto tremare la zona e le aree limitrofe ed era stato avvertito in tutto il Veneto e in Emilia. Voi l’avete sentita?”. Così Luca Zaia su Instagram pochi minuti dopo il terremoto.

Diversi i cittadini che hanno risposto all’appello di Zaia. Utenti in provincia di Vicenza, Verona, Padova e naturalmente Rovigo hanno scritto di aver sentito la scossa, considerandola “forte”. Altri hanno riferito di averla avvertita in modo lieve. Segnalazioni anche dall’Emilia Romagna.

Nelle scorse ore la terra ha tremato anche in Sicilia

Un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato nella zona delle Isole Eolie, in provincia di Messina. Il sisma si è verificato nella notte tra giovedì 26 ottobre e venerdì 27 alle ore 04:36 .

L’epicentro è stato individuato a una profondità di 157 km.