Scorta del ministro Lollobrigida sventa borseggio in centro a Roma, giovane fermato durante lo scippo

Sventato un borseggio a Roma. A scongiurare il furto sarebbero stati gli uomini della scorta del ministro Francesco Lollobrigida quando, in pieno centro, hanno notato una donna di origini brasiliane che indicava due persone sorprese mentre tentavano di rubarle il portafogli dalla borsetta. La scorta è riuscita a bloccare i due malviventi, uno dei quali sarebbe riuscito a divincolarsi prima dell’arrivo dei carabinieri.

Lunedì 3 febbraio due malviventi avrebbero tentato di impossessarsi del portafoglio di una passante, una donna di origini brasiliane, infilando le mani nella sua borsetta.

Il fatto è accaduto in pieno centro a Roma, a Largo di Santa Susanna. In quel momento sul posto si trovavano anche due uomini della scorta di Francesco Lollobrigida, che hanno notato la scena.

Due uomini della scorta del ministro Francesco Lollobrigida hanno sventato un borseggio in pieno centro a Roma. Due malviventi di origini romene stavano tentando di impossessarsi del portafogli di una passante

La scorta è riuscita a bloccare i due ladri mentre tentavano di conquistare una via di fuga, ma uno dei rapinatori sarebbe riuscito a divincolarsi e a far perdere le proprie tracce.

Subito dopo hanno chiamato i carabinieri, e i militari del Nucleo Radiomobile hanno raccolto la denuncia della vittima e hanno arrestato il giovane bloccato dagli uomini della scorta del ministro.

21enne arrestato dopo il furto in pieno centro

Come riportato, i carabinieri hanno arrestato uno dei due ladri coinvolti nel tentato borseggio ai danni di una passante a Roma, in pieno centro. Secondo Agi si tratterebbe di un 21enne incensurato di origini romene.

Il giovane sarebbe comparso la mattina di martedì 5 febbraio davanti al giudice che, per direttissima, avrebbe convalidato l’arresto e fissato l’udienza per il mese di giugno. Dopo la convalida il 21enne è stato rimesso in libertà.

Agi fa sapere che durante il fatto il ministro Lollobrigida, delegato per l’Agricoltura, la Sovranità alimentare e le Foreste, non era presente.

Il tentato furto nella villa dei Berlusconi

Il 2 dicembre 2024 alcuni malviventi hanno tentato un’irruzione nella villa di proprietà della famiglia Berlusconi sull’Appia Antica, a Roma.

Si sarebbe trattato di individui con il volto coperto, sorpresi dall’occhio elettronico delle telecamere di videosorveglianza mentre si muovevano all’interno del giardino privato. Gli addetti alla vigilanza avevano quindi chiamato la polizia. All’arrivo degli agenti, in ogni caso, gli intrusi si erano già allontanati.