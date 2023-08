Tutto sul gas GPL, la soluzione sostenibile per privati e aziende

Alla scoperta delle soluzioni innovative ed ecocompatibili di Alessi Gas: ecco tutto quello che c’è da sapere sugli impianti GPL, ideali per privati e aziende.

Che cos’è il gas GPL?



Il gas GPL è una valida alternativa al gas metano per riscaldare, cucinare e scaldare l’acqua nelle abitazioni non collegate alla rete di distribuzione nazionale. Il GPL è facile da trovare, ha un’alta resa e, inoltre, ha un basso impatto ambientale. Infatti, il gas GPL è un’ottima alternativa sostenibile ai carburanti tradizionali grazie alle sue basse emissioni di gas inquinanti e di polveri sottili.

Il gas GPL offre numerosi vantaggi, tra cui:

un minore consumo di combustibile a parità di fabbisogno energetico;

di combustibile a parità di fabbisogno energetico; una facile reperibilità su tutto il territorio nazionale;

su tutto il territorio nazionale; una manutenzione limitata rispetto ad altri combustibili;

Serbatoi GPL o Bombole?

La fornitura di GPL può essere effettuata in diverse modalità, dalle piccole bombole ai serbatoi di grande capacità. I serbatoi sono più adatti per utenze con consumi elevati, come condomini, villette plurifamiliari e utilizzi industriali. Tuttavia, se non si è collegati alla rete del gas, è possibile utilizzare una bombola di GPL per i fornelli. Le bombole sono disponibili in diverse capacità, con i tagli più comuni da 10-15-20-25 kg, ma esistono anche bombole fino a 62 kg.

Se sei interessato all’utilizzo di gas GPL per la tua abitazione o per la tua attività professionale puoi rivolgerti ad aziende specializzate nella fornitura di GPL, nell’installazione e nella manutenzione di bombole e serbatoi come Alessi Gas.

Come viene installato un serbatoio GPL?

L’installazione di un serbatoio GPL può essere effettuata in diverse modalità.

L’azienda Alessi Gas offre diverse soluzioni che permettono una facile installazione.

Alessi Gas offre sia serbatoi esterni, più facili da installare, che serbatoi interrati, che presentano un impatto paesaggistico ridotto. I serbatoi interrati sono quasi invisibili dall’esterno, con un coperchio che può essere facilmente mimetizzato. In entrambi i casi, è necessario rispettare le distanze di sicurezza tra il serbatoio e gli edifici circostanti, secondo le disposizioni di legge.

Una soluzione facile: le bombole a gas

Oltre al riscaldamento e all’acqua calda, il GPL è particolarmente efficace in cucina, grazie al suo rendimento elevato e tempi di cottura ridotti. Se queste sono le tue necessità, le bombole a gas possono essere un’ottima soluzione.

L’azienda offre un servizio tempestivo di fornitura di GPL tramite bombole per soddisfare le diverse esigenze dei propri clienti. Alessi Gas fornisce anche assistenza, sostituzione di serbatoi esauriti e consegna a domicilio di bombole a gas conformi alle normative.

Una scelta professionale ed affidabile

Se pensi che il gas GPL possa essere una buona soluzione per la tua casa o per il tuo business rivolgiti ad aziende professionali ed affidabili.

Alessi Gas è un’azienda con oltre 50 anni di esperienza nel settore. Ciò che lo differenzia dagli altri fornitori è l’impegno verso i clienti e un’assistenza completa, dalla fase di sopralluogo all’installazione e alla manutenzione degli impianti.

Alessi Gas dispone di un deposito di proprietà per lo stoccaggio del GPL, garantendo così una fornitura di GPL tempestiva permettendo la scelta di bombole di diverse dimensioni, tutte collaudate e revisionate. Inoltre, l’azienda installa serbatoi, offrendo manutenzione e collaudi a norma di legge.

L’obiettivo principale di Alessi Gas è garantire il corretto funzionamento dei sistemi e la sicurezza dei propri clienti.

Inoltre, Alessi Gas offre una vasta gamma di servizi personalizzabili per le aziende che utilizzano il GPL, ad esempio ristoranti, alberghi, essiccatori di prodotti e aziende avicole. L’azienda fornisce soluzioni su misura e un’assistenza professionale per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

Contribuisci alla salvaguardia dell’ambiente e beneficia dei vantaggi del GPL

Se sei interessato a saperne di più sul gas GPL e sui servizi offerti da Alessi Gas, non esitare a contattarli per ottenere un preventivo gratuito.