Scoppia un incendio alla Veneta Acciai di Fossalta di Piave vicino Venezia: controlli sulla qualità dell'aria

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un incendio ha avvolto un magazzino della Veneta Acciai a Fossalta di Piave, in provincia di Venezia, poco dopo le 15 di mercoledì 6 settembre 2023. Le fiamme, divampate da un locale retrostante l’edificio principale dell’azienda, hanno interessato la parte di magazzino in cui erano conservate delle guaine e altro materiale stoccato.

L’allarme per l’incendio

L’allarme per lo scoppio dell’incendio è stato lanciato poco dopo le 15 di mercoledì 6 settembre, quando una colonna di fumo nero, ben visibile anche da San Donà e Noventa di Piave, si è alzata in cielo. Le fiamme, riferiscono i giornali locali, si sarebbero sviluppate nel magazzino della Veneta Acciai, in via delle Industrie, per cause ancora da accertare.

La parte dell’azienda interessata è quella che si trova nella parte posteriore della struttura, quella utilizzata appunto come magazzino e in cui, da un primo rilievo, sarebbero contenute guaine e altro materiale di stoccaggio.

Fonte foto: Tuttocittà.it

L’intervento dei pompieri

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di San Donà e Mestre. Necessario l’intervento di ben sei mezzi, compresa l’autogru, per cercare di spegnere le fiamme.

Secondo quanto si apprende, l’incendio sarebbe stato circoscritto e una volta spento del tutto si provvederà a indagare sulle cause che hanno portato allo sviluppo delle fiamme all’interno del magazzino.

A supervisionare la zona e l’intervento dei pompieri anche il sindaco di Fossalta di Piave Manrico Finotto. Presenti anche carabinieri e soccorsi, con un’ambulanza arrivata sul posto a scopo precauzionale. Al momento, infatti, non sarebbero stati registrati feriti o intossicati.

Controlli per la qualità dell’aria

Dato che ad andare in fiamme è stato il magazzino che conteneva guaine e altro materiale di stoccaggio, si teme per il pericolo di inquinamento dell’aria nella zona.

Sul posto, oltre i vigili del fuoco, sono intervenuti quindi anche i responsabili dell’Arpav per controllare se siano state disperse nell’aria sostanze nocive.

Per permettere tutti i rilievi in totale sicurezza, oltre che consentire ai vigili del fuoco di domare in tranquillità le fiamme sviluppatesi nel magazzino della Veneta Acciai, sul posto è arrivata anche la polizia locale che ha interdetto ad auto e altri mezzi il passaggio dalla zona interessata.