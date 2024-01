Scoppia incendio in una palazzina a Levico Terme vicino Trento: morto un uomo, evacuate diverse persone

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in Trentino. Un uomo di 59 anni è morto in un incendio divampato in un appartamento di una palazzina nel centro storico di Levico Terme. Inutili i soccorsi, evacuati dallo stabile una decina di persone.

Incendio in un appartamento a Levico Terme

Come riporta Ansa, l’incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi giovedì 4 gennaio in un appartamento di viale Dante a Levico Terme, in provincia di Trento.

Il rogo è scoppiato, per cause ancora da chiarire, in un appartamento al secondo piano di un edificio nel centro storico del paese.

Morto un uomo di 59 anni

A causa dell’incendio è morto un uomo di 59 anni che si trovava all’interno del suo appartamento quando sono divampate le fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Trento e Rovereto che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere sotto controllo il rogo. Purtroppo per il 59enne non c’è stato niente da fare.

Evacuati diversi residenti

Per precauzione una decina di persone sono state evacuate dai vigili del fuoco dall’edificio interessato dall’incendio. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.

Come riporta L’Adige, tra i primi a intervenire sul posto è stato il sindaco di Levico, Gianni Beretta, titolare di un negozio che si trova nei pressi.

“Devo ringraziare tutti i vigili del fuoco intervenuti, i corpi volontari di Levico Terme e Pergine e i permanenti di Trento che, con il loro rapido intervento hanno evitato che le fiamme si propagassero”, ha detto Beretta.