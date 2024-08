Scoppia il caso sul presunto complotto contro Arianna Meloni, interviene la premier: le sue parole

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sta facendo discutere in queste ore nel mondo della politica le accuse lanciate da Alessandro Sallusti su un fantomatico complotto ai danni di Arianna Meloni, che dovrebbe portare ad una presunta futura indagine sulla sorella della presidente del Consiglio. Sul tema è intervenuta anche la stessa Giorgia Meloni, che parla di uno “schema visto e rivisto soprattutto contro Silvio Berlusconi“.

L’accusa di Sallusti: un complotto contro Arianna Meloni

A far scoppiare il caso l’editoriale su Il Giornale di oggi, domenica 18 agosto, scritto dal Alessandro Sallusti, intitolato “Vogliono indagare Arianna Meloni”.

Nel pezzo, il direttore del quotidiano considerato vicino a Fratelli d’Italia sostiene che ci sarebbe un complotto, un “asse tra giornali, sinistra e procure” contro Arianna Meloni, sorella della premier, moglie del ministro Francesco Lollobrigida e responsabile della segreteria politica di FdI.

Sallusti non porta elementi, solo alcuni articoli di giornale dei giorni scorsi in cui si accostava Arianna Meloni alle nomine in Rai e Ferrovie dello Stato.

Secondo il giornalista farebbero parte di una macchinazione, orchestrata da Matteo Renzi, per indagare la sorella della premier per traffico di influenze e quindi per attaccare il governo Meloni.

Giorgia Meloni: “Schema già visto”

Sulla vicenda è intervenuta nelle ultime ore la stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alimentando la tesi del complotto.

“Purtroppo reputo molto verosimile quanto scritto oggi da Alessandro Sallusti su il Giornale“, ha detto Meloni all’Ansa dal resort di Ceglie Messapica dove è in vacanza.

“D’altronde è uno schema visto e rivisto soprattutto contro Silvio Berlusconi: un sistema di potere che usa ogni metodo e ogni sotterfugio pur di sconfiggere un nemico politico che vince nelle urne la competizione democratica”.

Matteo Renzi: “Le sorelle Meloni vedono i fantasmi?”

Chiamato in causa da Sallusti, che lo accusa di essere il regista del presunto complotto, la replica di Matteo Renzi non si è fatta attendere.

“Le sorelle Meloni vedono i fantasmi? In questa domenica di agosto ci tocca rispondere alle aggressioni di Fratelli d’Italia e alle ansie da complotto della famiglia della premier”, ha scritto su Facebook il leader di Italia Viva.

“E ovviamente da stamani quelli di Fratelli d’Italia rilanciano la notizia, a cominciare dal coordinatore Donzelli: segno evidente che è una strategia comunicativa preparata a tavolino”, continua Renzi.

“Delle due l’una. O le sorelle Meloni sanno qualcosa che noi non sappiamo e allora questa uscita serve ad aprire una polemica preventiva che capiremo nei prossimi mesi oppure il ferragosto pugliese di Giorgia non è andato benissimo e qualche panzerotto è andato di traverso: dentro Fratelli d’Italia c’è troppo nervosismo”, chiude l’ex premier.