Scoperto un animale mai identificato prima nella Foresta Amazzonica del Perù: "Nuova specie mai registrata"

È stata scoperto in Perù, nella riserva naturale Santa Elena, che comprende parte della Foresta Amazzonica, un animale mai identificato prima. Secondo una delle persone che ha avvistato l’animale, sarebbe molto grande, e una volta registrata la sua scoperta “porterà il nome di Santa Elena insieme al nome della persona che lo ha trovato”.

La Foresta Amazzonica peruviana

Rioja è un comune del Perù, situato nella Regione di San Martín, capoluogo dell’omonima Provincia. Non molto distante dalla città si trova la riserva naturale Santa Elena, uno spazio protetto all’interno della Foresta Amazzonica peruviana.

Un luogo con una enorme diversità di flora e fauna, nella quale sono presenti specie terrestri tipiche come la scimmia urlatrice rossa e il bradipo, o pesci come il carachama e il pejesapo.

Un aguti, un tipo di roditore con il quale era stata inizialmente scambiata la nuova specie scoperta in Perù

A breve però, un nuovo animale potrebbe aggiungersi alla lunga lista di specie autoctone della zona. Un animale probabilmente mai visto prima, e che potrebbe essere classificato per la prima volta.

La scoperta di un nuovo animale

La notizia è arrivata grazie a quanto raccontato da Alex Castillo, consulente ambientale che diverso tempo fa ha partecipato a una spedizione della zona insieme a quale biologi e scienziati della ong americana Conservation International.

Secondo il consulente, questo nuovo animale “è molto grande, come se fosse un roditore”, e non vi è dubbio sul fatto che si tratti di “una nuova specie che non è mai stata registrata”.

Un animale che però è molto difficile da vedere, come del resto molte delle specie che popolano la Foresta Amazzonica, come confermato da Castillo: “Ci sono molti animali qui, alcuni di loro sono molto difficili da vedere. Se ne vedi uno, potrebbe essere la prima e l’ultima volta che succede. Potresti non vederlo mai più nella vita”.

I dettagli della nuova specie

“All’inizio pensavamo fosse un aguti – ha spiegato alle testate locali Alex Castillo – ma non poteva esserlo, era molto grande. L’abbiamo confuso, ma dopo lo studio dei biologi e degli scienziati che sono venuti qui, è stato confermato che si trattava di una nuova specie che non era mai stata registrata prima”.

Castillo si è detto particolarmente orgoglioso per questa scoperta, dato che, quando verranno resi noti dettagli e nome dell’animale, questo “porterà il nome di Santa Elena, insieme al nome di chi lo ha scoperto, in tutto il mondo”.

“Tra qualche mese ci daranno tutti i dettagli su come si chiamerà – ha poi concluso Castillo – la sua foto e la scheda tecnica non sono ancora state pubblicate. Quando sarà tutto pronto verremo avvisati, in modo che tutti conoscano la sua specie, il nome, dove è stato trovato, dove trovarlo, tutto”.