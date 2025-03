Scoperta rete di spaccio di eroina e cocaina a Foligno, tre tunisini arrestati: come smerciavano la droga

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di tre arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Foligno, dove tre cittadini tunisini sono stati fermati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta ieri mattina in seguito a un’ordinanza emessa dal gip presso il Tribunale di Spoleto.

Indagini e arresti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, ha documentato un’attività di spaccio di eroina e cocaina che si svolgeva in diverse zone del territorio folignate. Gli indagati, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici, avevano organizzato un sistema per soddisfare la domanda di decine di assuntori.

Ruoli e modalità operative

Uno dei tre indagati, un 30enne, gestiva i contatti telefonici con i clienti, mentre i suoi complici, rispettivamente di 33 e 32 anni, si occupavano della consegna delle dosi in strada. Le indagini hanno permesso di raccogliere prove e testimonianze che confermavano l’attività illecita.

Sequestri e perquisizioni

Durante l’indagine, la Polizia ha sequestrato quasi due etti di eroina e circa cinquanta grammi di cocaina. In fase di esecuzione dell’ordinanza, sono state effettuate perquisizioni personali e domiciliari che hanno portato al sequestro di ulteriore droga, materiale per il confezionamento delle dosi e una somma di 4.000 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Gli indagati sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere.

