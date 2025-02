Scooter contro autobus a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna: morto un ragazzo di 22 anni

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Scontro in piena notte a San Lazzaro di Savena tra uno scooter e un autobus della Tper, l’azienda di trasporti pubblici locali di Bologna. Un ragazzo di 22 anni, che guidava il motorino, è morto in seguito all’impatto. I semafori erano lampeggianti al momento dell’incidente.

La dinamica dell’incidente di San Lazzaro

Attorno alle 4 del mattino del 2 febbraio a San Lazzaro di Savena, comune alla periferia sud ovest di Bologna, uno scooter e un autobus della Tper, l’azienda di trasporti pubblici locali bolognese, si sono scontrati.

Il bus non era in regolare servizio, ma era invece adibito al trasporto del personale della società. Lo scontro è avvenuto all’incrocio in cui via Kennedy incontra la via Emilia, mentre l’autobus stava svoltando per imboccare quest’ultima.

Lo scontro ha sbalzato il giovane alla guida del motorino a terra. L’autista del bus si è immediatamente accorto di cosa fosse accaduto e ha chiamato i soccorsi del 118.

I soccorsi del 118 e la morte del ragazzo

Quando sono arrivati sul posto, i sanitari del 118 hanno immediatamente constatato che le condizioni del ragazzo di 22 anni sbalzato dal motorino sull’asfalto della via Emilia risultavano estremamente gravi.

Il giovane è stato immediatamente trasportato all’ospedale maggiore di Bologna, ma i medici che lo hanno soccorso non hanno potuto fare nulla per salvarlo. È morto poco dopo proprio nell’ospedale bolognese.

La sindaca del comune di San Lazzaro di Savena, Marilena Pillati, ha espresso il dolore di tutta la comunità: “A nome di tutta la comunità, voglio esprimere il mio cordoglio per il tragico incidente di questa notte.

La ricostruzione dei carabinieri

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, accorse sul luogo dell’incidente subito dopo l’ambulanza, la giovane vittima dello scontro procedeva verso Ozzano dell’Emilia al momento dell’impatto.

L’autobus proveniva da via Kennedy e stava per imboccare la via Emilia, in direzione Bologna, quando avrebbe colpito lo scooter 125 del 22enne, sbalzandone il conducente a terra.

Normalmente quell’incrocio è regolato da un semaforo che però, all’orario dell’incidente, le 4 del mattino, era lampeggiante. Potrebbe essere stata questa la causa dell’incidente.