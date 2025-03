Scontro Vannacci - Forza Italia sullo stop alle auto a benzina, attacco per il post "bugiardo" contro Tajani

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Forza Italia attacca Roberto Vannacci, accusandolo di aver diffuso una fake news sul loro voto allo stop alle auto a benzina e diesel. I forzisti definiscono il generale “bugiardo”, accusandolo di ignoranza o malafede. Dopo le minacce di conseguenze legali, Vannacci ha cancellato il post e ha ammesso l’errore, attribuendolo a un’informazione errata ricevuta dal suo staff.

“Bugiardo” a Vannacci

Forza Italia ha risposto duramente a Roberto Vannacci, accusandolo di aver diffuso una notizia falsa sulla loro posizione sullo stop alle auto a benzina.

Sul profilo ufficiale del partito è apparso un post con la scritta “BUGIARDO” a caratteri cubitali e rossi, rivolto direttamente all’europarlamentare leghista. “Non abbiamo mai votato a favore dello stop alle auto a benzina. Vannacci mente sapendo di mentire. Ignoranza o malafede?”, si legge nella didascalia.

L’attacco arriva dopo che Vannacci aveva pubblicato un post in cui accusava Forza Italia di aver cambiato idea nel tempo: secondo lui, nel 2022 avrebbero sostenuto il blocco delle auto a benzina, mentre nel 2025 avrebbero votato per la revoca della misura.

Cosa ha scritto Forza Italia

A replicare direttamente a Vannacci è stato Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo.

“Vannacci sa cos’è una lista di voto? Probabilmente no, altrimenti avrebbe consultato i documenti ufficiali e si sarebbe accorto che nel 2022 Forza Italia votò contro il ban del 2035 per le auto diesel e benzina, e non a favore, come sostiene sui suoi profili social”, ha dichiarato.

Martusciello ha poi lanciato un avvertimento chiaro: “Rimuova il post o pubblichi una smentita, altrimenti ne pagherà le conseguenze”.

Vannacci si scusa

Dopo le minacce di azioni legali, Roberto Vannacci ha rimosso il post nel giro di poche ore, attribuendo l’errore al suo staff.

“È stato un mero errore del mio staff, del quale mi assumo ogni responsabilità”, ha spiegato in una nota. Il generale ha dichiarato di essersi basato su un articolo pubblicato da Il Fatto Quotidiano nel 2022, che riportava erroneamente il voto di Forza Italia come favorevole al blocco delle auto a benzina.

Pur correggendo l’errore, Vannacci ha voluto chiudere la questione con una frecciata: “Nel mondo al contrario difficilmente si ammettono gli errori. Ma visto che il mio mondo è quello dritto, non ho alcuna difficoltà a farlo”.