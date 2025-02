Scontro tra volanti della polizia e auto a Monte Compatri vicino Roma durante l'inseguimento, 4 feriti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Due volanti della polizia e un’auto fuggita a un controllo si sono scontrate a Monte Compatri, in provincia di Roma. La fuga della vettura, a noleggio e con a bordo due persone, aveva dato vita a un inseguimento che si è concluso con l’incidente, nel quale sono rimasti feriti anche i poliziotti.

La fuga al posto di controllo della polizia

Attorno alle 16 del 24 febbraio un’auto a noleggio con a bordo due persone ha ignorato l’alt di una pattuglia della polizia nei pressi di Monte Compatri, un comune a sud est di Roma, 12 chilometri dall’aeroporto di Ciampino.

Gli agenti si sono quindi messi all’inseguimento della vettura in fuga, chiedendo rinforzi. A dare loro supporto sono arrivate quindi altre due volanti, che hanno tentato di chiudere la strada ai fuggitivi.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

Entrambe le persone a bordo della Citroën C3 presa a noleggio che ha ignorato l’alt della polizia risulteranno poi avere alcuni precedenti penali.

L’inseguimento e l’incidente a Monte Compatri

Le auto della polizia hanno cominciato a inseguire la Citroën C3 in via Prenestina, dove era posizionato il posto di controllo della polizia. Da lì hanno poi proseguito fuori dal paese, fino in località Valle Martella.

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos, la fuga si sarebbe conclusa con un incidente nel quale sarebbero rimaste coinvolte sia le due volanti della polizia che l’auto in fuga.

Non è chiaro se i fuggitivi siano stati speronati da una delle due volanti, per poi finire addosso anche all’altra, oppure se a causare l’incidente sia stata una manovra azzardata della Citroën C3.

Le condizioni dei feriti

Nell’incidente sono rimasti ferite in tutto quattro persone. Due sono i fuggitivi che erano a bordo della Citroën C3. Gli altri due sono i poliziotti di una delle due volanti, colpiti dagli airbag.

Più gravi le condizioni dei primi due, che sono stati portati in codice rosso all’ospedale di Palestrina, per ricevere le dovute cure prima di subire le conseguenze legali della loro fuga.

Meno serie invece le ferite riportate dai poliziotti, che sono stati portati uno all’ospedale di Tor Vergata e l’altro a quello di Frascati per accertamenti