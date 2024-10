Scontro tra Vannacci e Francesca Pascale in studio da Giletti: "Lei è maleducata", "Lei è represso", il video

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Durante il programma tv condotto da Massimo Giletti “Lo stato delle cose” è andato in onda un duro scontro tra il generale Roberto Vannacci e Francesca Pascale. Il video del botta e risposta sta facendo il giro del web, dividendo gli utenti.

Il botta e risposta tra Pascale e Vannacci su Il Mondo al Contrario

Ospite di Massimo Giletti nel suo nuovo programma trasmesso da Rai Tre, Francesca Pascale ha detto rivolta a Roberto Vannacci: “Nel suo libro (“Il Mondo al Contrario”, ndr) non ho fatto altro che ricevere degli insulti, mi scaldano quelle parole che ha detto perché mi colpiscono e colpiscono tante altre comunità e realtà in questo Paese”.

Il generale Roberto Vannacci ha iniziato a rispondere, ma poi si è fermato: “Non mi interrompa, faccia la persona educata. Mi sta interrompendo, non è per niente educata“. Poi ha aggiunto: “Se lei si sente offesa è un problema suo, perché in quel libro non c’è una parola che leda la dignità o che sia offensivo nei riguardi di qualcuno e molti giudici si sono già espressi al riguardo”.

Fonte foto: ANSA

Francesca Pascale.

L’attacco di Francesca Pascale a Vannacci

Francesca Pascale ha poi sferrato l’attacco diretto al generale Vannacci: “La verità sa qual è? Che lei, come tutti gli ossessionati dell’omofobia, non fate altro che nascondere qualcosa che probabilmente reprimete fin dalla nascita. Questa è la verità, questo è quello che penso io e che pensano tanti altri italiani”.

Vannacci ha risposto: “Non credo che lei sia laureata in psichiatria o psicologia. Se ho bisogno di farmi analizzare vado da uno specialista, non vengo certo da lei quindi la esorto a pensare bene sulle parole che ha espresso visto che non mi conosce e non mi ha mai incontrato. Sono parole dette in libertà. Le moderi“.

La controreplica dell’ex compagna di Silvio Berlusconi non si è fatta attendere: “‘Le moderi’ detto da Vannacci fa un po’ ridere“.

L’invito di Massimo Giletti al generale Vannacci

Il conduttore del programma Massimo Giletti, a questo punto, ha invitato Roberto Vannacci a un confronto tv faccia a faccia con Francesca Pascale. Il Generale ha accettato l’invito.