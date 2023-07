Scontro tra un furgone e due moto: morto un 23enne, ferito l’altro centauro a San Bonifacio

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Tragico incidente in via Circonvallazione a San Bonifacio. Nello scontro tra una moto e un furgone ha perso la vita un giovane di 23 anni. I soccorsi non hanno potuto fare nulla per il più giovane, mentre l’altro centauro e il pilota del furgone (38 anni) sono stati trasportati gravi in ospedale con codice rosso. I mezzi sul posto sono stati messi in sicurezza, si attendono però aggiornamenti sulle condizioni di salute dei sopravvissuti allo scontro, mentre proseguono le indagini per accertare le responsabilità.

L’incidente

Il tragico scontro tra una moto e un furgone si è risolto nel peggiore dei modi. Un giovane è deceduto, mentre le altre due persone coinvolte (un altro motociclista e il conducente del furgone) sono rimaste ferite in maniera grave.

L’incidente è avvenuto alle ore 19:40 all’altezza dell’incrocio tra via Circonvallazione e via Porcilana di San Bonifacio.

Luogo dell'incidente, in via San Bonifacio

Le dinamiche

Le cause sono ancora in corso di accertamento. Le forze dell’ordine hanno ricostruito le dinamiche dello scontro. Il furgone guidato da un 38enne aveva appena impegnato l’incrocio in direzione di via Masetti quando ha colpito violentemente una moto proveniente da via Porcilana, in direzione di San Bonifacio.

Nel violento scontro il giovane passeggero della morto è stato sbalzato via per diversi metri, i soccorsi hanno parlato di morte sul colpo, ma si attende l’autopsia per la conferma. Mentre l’uomo nel furgone, che è rimasto a lungo incastrato tra le lamiere del mezzo, è in codice rosso.

I soccorsi

Giunti sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine hanno potuto solo constatare la morte del giovane di 23 anni. I Vigili del Fuoco hanno lavorato fino alle 21:00 per liberare il conducente, che insieme all’altro centauro è stato condotto in codice rosso presso l’Ospedale di Verona Borgo Trento.

Al momento non si conosce la prognosi dei due feriti, si attendono aggiornamenti.