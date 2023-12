Scontro tra un autobus e un'auto sulla statale 106 a Badolato vicino Catanzaro, un morto e diversi feriti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ancora sangue sulle strade italiane. È di un morto e diversi feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla statale 106 a Badolato, nel Catanzarese. Per cause da chiarire c’è stato un violento scontro tra un’autobus e un’utilitaria.

Incidente stradale a Badolato

L’ennesimo incidente stradale mortale si è verificato nel pomeriggio di oggi 31 dicembre 2023, verso le 16, lungo la strada statale 106 Ionica, all’altezza di Badolato, in provincia di Catanzaro.

Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud, a scontrarsi in direzione nord, per cause ancora da chiarire, sono stati un pullman e una Fiat 500.

L'incidente stradale sulla statale 106 a Badolato, in provincia di Catanzaro

Morto un uomo di 70 anni

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Nello scontro è morto un uomo di 70 anni che era alla guida dell’auto: il personale sanitario non ha potuto fare nulla per lui, è deceduto sul colpo.

È invece rimasta ferita e trasportata in ospedale la donna che viaggiava con lui. Feriti, ma solo con lievi contusioni, anche diversi passeggeri dell’autobus.

Strada chiusa, disagi al traffico

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso che serviranno ad accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

Lo schianto ha inevitabilmente prodotto disagi alla viabilità: il tratto della statale interessato dal sinistro è stato completamente chiuso al transito per la durata delle operazioni di soccorso.