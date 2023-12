Scontro tra treni a Faenza, una testimone sul Frecciarossa: "Ho visto passeggeri volare, mai avuto così paura"

Claudia Liani, che con il figlio era a bordo del Frecciarossa protagonista dello scontro tra treni vicino Faenza, ha raccontato quanto accaduto sul treno ad alta velocità al momento dell’impatto.

Il racconto della testimone dello scontro tra treni vicino Faenza

La vicentina Claudia Liani era a bordo del treno Frecciarossa FR8898 che, da Lecce, con a bordo 400 passeggeri, sarebbe dovuto arrivare a Venezia. All’altezza di Cosina, una frazione di Faenza, c’è stata però una collisione con il treno Regionale R1742, che trasportava 70 persone e che era diretto sempre in Nord Italia, tra Pesaro e Bologna.

Al ‘Corriere della Sera’, Claudia Liani ha raccontato: “Prima ha rallentato improvvisamente e poi abbiamo sentito un gran botto nella parte posteriore“.

E poi: “Ero assorta nella lettura quando all’improvviso, attorno alle 19,40, il Frecciarossa su cui viaggiavo ha iniziato a rallentare fino ad andare pianissimo. Mi ha fatto strano e, quando ho realizzato che in realtà stavamo indietreggiando, ho sentito un gran botto provenire dalla parte posteriore del treno. Sono volata contro il tavolino del mio posto“.

La donna ha aggiunto:

“Non avevo mai provato tanta paura. Non solo per l’immediato dolore alle costole ma anche perché, tra le urla generali, ho visto volare a terra altri passeggeri e tante valigie. Viaggiavo con mio figlio Nicola ma lui non aveva aperto il tavolinetto e ha preso un solo un colpo alla coscia”.

Fonte foto: ANSA

Lo scontro tra treni è avvenuto sulla linea ferroviaria Bologna-Rimini, vicino Faenza.

Cosa è successo dopo lo scontro tra treni

Claudia Liani ha raccontato anche cosa successo dopo lo scontro tra treni nel Faentino: “Dopo lo choc iniziale ci siamo aiutati l’un l’altro e abbiamo chiamato i soccorsi. Temevamo che nel tamponamento subito altri potessero essersi fatti molto più male. Stento ancora a crederci, tornavamo da un magnifico ponte a Bari e, invece, tutto si è trasformato in un incubo”.

Le parole del sindaco di Faenza Massimo Isola

Nello scontro tra treni nel Faentino 17 persone sono rimaste ferite. Il ‘Corriere della Sera’ ha riportato le dichiarazioni del sindaco di Faenza Massimo Isola: “Lo scontro è avvenuto a 8 chilometri dal centro, i feriti stanno bene e sul posto ci sono vigili e Protezione civile”.

Per Trenitalia, “le cause dello scontro sono in corso di accertamento, in quella tratta i treni ad alta velocità non hanno un binario esclusivo”.