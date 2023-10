Scontro tra Sallusti e Bompiani a Quarta Repubblica su Israele e Hamas: "Lei è stupida, stia a fare la calza"

Sono volate parole grosse, tra Alessandro Sallusti e Ginevra Bompiani, nel bel mezzo di un dibattito sugli scontri tra Hamas e Israele. È accaduto negli studi di ‘Quarta Repubblica’ lunedì 16 ottobre, con il direttore di ‘Libero Quotidiano’ e la scrittrice di nuovo schierati su due fronti opposti dopo i contrasti sulla guerra in Ucraina. I due ospiti non hanno risparmiato gli insulti, da “stupida” a “imbecille”.

Sallusti sbotta contro Bompiani a Quarta Repubblica: l’antefatto

Nonostante i ripetuti tentativi del conduttore Nicola Porro, tra Alessandro Sallusti in collegamento e Ginevra Bompiani ospite in studio sono volate le scintille.

Galeotto l’argomento più divisivo dell’ultima settimana – la guerra tra Israele e Hamas – i due ospiti si sono fronteggiati sfoderando accuse e insulti prontamente respinti da entrambe le parti.

“Padri spirituali? Ma che ca**o dice?”. Lo scontro tra me e la scrittrice Ginevra Bompiani a #QuartaRepubblica 👇🏻 pic.twitter.com/RaGlvUAuJv — Alessandro Sallusti (@alesallusti) October 17, 2023

Nello specifico, in studio si parlava delle manifestazioni pro Palestina e della possibilità di vietarle in Italia come sta accadendo in Germania e in Francia.

Alessandro Sallusti, intervenuto dopo Paolo Mieli, ha detto: “Io non vorrei vivere in un Paese in cui possa esserci una manifestazione che esalti l’Olocausto“.

A quel punto è intervenuta Ginevra Bompiani: “Intanto il signor Sallusti dimentica che i suoi padri spirituali verso l’Olocausto non avevano atteggiamenti così appassionati”.

La provocazione sui “padri spirituali” ha infastidito Sallusti.

Gli insulti tra Sallusti e Bompiani: “Stupida”, “imbecille”

All’affermazione di Bompiani, Alessandro Sallusti ha replicato con queste parole: “Io non ho padri spirituali, io non la diffido in senso giuridico, le dico che è stupida. Non la querelo ma le dico questo. Io ho padri spirituali? Ma che ca**o dice? Cosa sa di me signora?”.

“Io so che lei è di estrema destra“, ha rilanciato Bompiani rispondendo agli “stupida” di Sallusti con “imbecille” e “cretino“, invitandolo a non farsi “campione dell’Olocausto”.

Ripetuti sono stati i tentativi di Nicola Porro di riportare l’ordine, prima con “no! No!” nei confronti degli ospiti e poi con l’invito rivolto alla Bompiani a non parlare di “padri spirituali”, trattandosi di un’affermazione offensiva.

“Lui mi offende ogni volta che ci vediamo”, ha sottolineato la Bompiani, alla quale Sallusti ha risposto: “Ma stia in casa a fare la calza!“.

La lite tra Sallusti e Michela Murgia nel 2021

Nel giugno 2021 Alessandro Sallusti si scontrò con Michela Murgia nello studio di ‘Otto e mezzo’.

La scrittrice aveva mosso delle critiche ai giornalisti per i titoli sui vaccini, accusando alcune redazioni di aver terrorizzato i più anziani.

Accuse che Sallusti aveva respinto: “Non so perché la Murgia debba sempre trovare un nemico. I giornali riportano notizie e se una persona accreditata dà una notizia, i giornali la riportano”.

Quindi: “Allo stesso modo, se una ragazza muore la notizia va riportata”.

La Murgia aveva puntualizzato: “Ci sono modi per informare e per allarmare: se crei paura sociale, vendi qualche copia in più”.