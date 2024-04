Scontro tra navi al largo della Sicilia, cargo liberiano urta portacontainer portoghese: soccorsi in azione

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Allerta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera. Oggi, lunedì 22 aprile, uno scontro tra navi al largo della Sicilia ha coinvolto una cargo con bandiera liberiana ed una portacontainer battente bandiera portoghese. Alcune unità di soccorso navali e aeree sono al lavoro sul luogo dell’impatto.

Lo scontro tra navi al largo della Sicilia

Le circostanze dell’incidente sono ancora da chiarire. Le due navi si sarebbero scontrate a circa 14 miglia da Capo Passero, l’estrema punta sud-orientale dell’isola, come riportato da La7.it.

Diverse unità di soccorso, sia navali che aeree, sono state inviate immediatamente sul luogo. Oltre alle motovedette, sono stati dispiegati mezzi aerei come un elicottero AW139 e un aereo Atr42, che stanno sorvolando la zona dell’incidente per assistere sia nelle operazioni di salvataggio delle persone coinvolte.

I soccorsi stanno monitorando l’area anche dal punto di vista ambientale, per verificare possibili sversamenti in mare.

Un video di una delle due navi interessate è stato diffuso dalla Guardia Costiera su X.

I due mezzi: una cargo e una portacontainer

Secondo i primi dati dei portali sul traffico marittimo, una delle navi coinvolte potrebbe essere la Hayriye Ana, partita da Istanbul venerdì 19 aprile e diretta in Spagna a La Coruna.

Nella zona è segnalata anche la portacontainer Ef Olivia, con bandiera portoghese, partita da Amburgo due settimane fa e diretta al porto di Augusta, in Italia, dove è previsto l’arrivo oggi stesso.

Il tweet della Guardia Costiera su X

Al momento, entrambe le navi galleggiano e sembrano in grado di navigare nonostante l’impatto, muovendosi lentamente verso le coste siciliane per ricevere l’assistenza necessaria.

Un velivolo di soccorso inviato sul luogo è già rientrato a Catania dopo aver completato l’intervento. Le cause dell’incidente sono ancora da accertate.

“Collisione in mare a 14mn da #CapoPassero tra un cargo liberiano e una portacontainer portoghese”, ha scritto su X l’account della Guardia Costiera italiana, condividendo il video. “La #GuardiaCostiera ha inviato mezzi navali, un elicottero e un Atr42 per intervenire in caso di soccorso e monitoraggio ambientale. Le 2 unità navigano ora verso le coste siciliane”.