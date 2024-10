Scontro tra moto e auto, Emiliano Gerotto morto nel giorno del suo compleanno a Melazzo vicino Alessandria

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un tragico incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 5 ottobre, sulla strada provinciale 226 a Melazzo, in provincia di Alessandria. Una moto Ducati, con a bordo Emiliano Gerotto, 47 anni, e la compagna di 43 anni, si è scontrata frontalmente con una Honda Civic guidata da un uomo di 54 anni residente a Ponzone. Il centauro è morto sul colpo.

Morto nel giorno del suo compleanno

Come riporta La Stampa, la violenza dell’impatto è stata tale che i due motociclisti sono rimasti incastrati sotto la vettura, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarli.

Purtroppo, nonostante i soccorsi, Gerotto è deceduto sul posto, mentre la donna è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Alessandria.

L’incidente è avvenuto a Melazzo, in provincia di Alessandria

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Acqui Terme, che stanno raccogliendo informazioni per ricostruire la dinamica dello schianto.

Lo scontro tra moto e auto

Secondo le prime ricostruzioni, la moto avrebbe impattato frontalmente con l’auto in un tratto rettilineo della strada, ma non si esclude la possibilità che uno dei veicoli abbia invaso la corsia opposta.

Il conducente della Honda, rimasto illeso, è stato sottoposto a tutti i test di routine per verificare le sue condizioni al momento dell’incidente, ma non sono emerse irregolarità.

Chi era Emiliano Gerotto

La notizia della morte di Emiliano Gerotto ha suscitato grande commozione nella comunità di San Maurizio Canavese, in provincia di Torino, dove l’uomo risiedeva.

Gerotto era conosciuto per la sua passione per le moto e, ironia della sorte, è morto nel giorno in cui festeggiava il suo 47° compleanno.

La compagna, identificata come S.F., versa in condizioni critiche e i medici stanno facendo il possibile per stabilizzare le sue condizioni.

Intanto, amici e parenti si sono riuniti in ospedale per offrire supporto alle due famiglie, sconvolte dalla tragedia.