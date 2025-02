Scontro tra Marino Bartoletti e Selvaggia Lucarelli su Simone Cristicchi: "Sporcizia mentale", "Poveretto"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il Festival di Sanremo 2025 è terminato ma le polemiche non accennano a placarsi, come quella tra Selvaggia Lucarelli e Marino Bartoletti sulla canzone presentata da Simone Cristicchi al Teatro Ariston. Ad accendere la miccia sono state alcune dichiarazioni di Bartoletti in tv.

Cosa ha detto Marino Bartoletti a Domenica In

Presente nello studio di Domenica In in occasione della puntata speciale post Sanremo 2025, Marino Bartoletti, commentando la canzone di Simone Cristicchi, ha detto: “Questo teatro gli ha dedicato due standing ovation, soltanto a lui. Dopodiché però qualcuno che pretende di trasferire agli altri la propria sporcizia mentale ha scritto delle cose che hanno profondamente ferito”.

Selvaggia Lucarelli, che aveva criticato il brano sanremese di Simone Cristicchi, ha ricondiviso le parole di Marino Bartoletti e ha scritto: “Giornalisti così abituati a fare slurp che ormai passano direttamente all’insulto nei confronti di chi coltiva ancora l’esercizio della critica”.

Il post di Marino Bartoletti e la reazione di Selvaggia Lucarelli

La replica di Selvaggia Lucarelli alle parole pronunciate da Marino Bartoletti a Domenica In non sono passate inosservate. Lo stesso Bartoletti ha scritto sui social: “Apprendo da parecchie reazioni scomposte che tale Selvaggia Lucarelli – mai nominata e soprattutto mai seguita – mi abbia insultato per una considerazione che ieri ho fatto a Domenica In dialogando con Simone Cristicchi. Mi dicono che la signora abbia un ego smisurato e una discreta coda di paglia, al punto da ritenersi al centro del mondo anche quando nessuno se la fila. Apprezzo comunque la sua autocritica quando scrive di ‘giornalisti che passano direttamente all’insulto nei confronti di chi coltiva l’esercizio della critica'”.

Il botta e risposta è proseguito ancora sui social, con Selvaggia Lucarelli che ha definito “Poveretto” Marino Bartoletti.

Ancora Bartoletti su Selvaggia Lucarelli: “Per me finisce qui”

Marino Bartoletti ha dedicato un nuovo post alla polemica a distanza con Selvaggia Lucarelli sulla canzone di Sanremo 2025 di Simone Cristicchi.

“Quando qualcuno pensa di chiudere un dibattito dando in maniera sprezzante del ‘poveretto’ al suo interlocutore, capite bene che per me la cosa finisce qui (al di là dell’opinione che mi posso fare del suo poco gentile autore)! Al contrario di altri (o di altre) non sono appassionato a questo genere di ‘argomenti’ (?) e men che meno a questo tipo di conversazione”, si legge nel messaggio.

Bartoletti ha poi ribadito che le sue considerazioni erano “assolutamente impersonali” e che, secondo lui, il brano di Cristicchi meriterebbe “più rispetto”.