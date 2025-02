Scontro tra Lega e Forza Italia su Elon Musk e Soros, Salvini attacca: "Devono scegliere tra i due"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tensioni nella maggioranza dopo le parole di Matteo Salvini da Madrid, all’incontro del gruppo dei Patrioti europei. Il vicepremier ha chiesto al Ppe, il partito europeo di Forza Italia, di “scegliere tra Elon Musk e George Soros“. Secca la risposta degli azzurri: “Abbiamo valori più profondi”.

Salvini da Madrid: “Scegliete tra Musk e Soros”

Dall’incontro del partito dei Patrioti europei a Madrid, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha attaccato il Partito popolare europeo, la famiglia di centrodestra di cui fa parte anche Forza Italia, alleata di governo della Lega.

“Al Partito popolare europeo chiediamo di smettere di collaborare con i socialisti e la sinistra. I popolari devono scegliere tra un passato disastroso e un futuro di cambiamento, devono scegliere tra il passato di Soros e il futuro di Elon Musk, noi abbiamo scelto” ha detto Salvini.

Il vicepremier ha fatto riferimento al miliardario ungherese George Soros, responsabile in parte della speculazione sulla lira italiana negli anni ’90 e filantropo, al centro di molte teorie del complotto popolari nell’estrema destra.

La risposta di Forza Italia

Secca la risposta di Forza Italia alle parole di Salvini. Il partito di Antonio Tajani, l’altro vicepremier del governo di Giorgia Meloni insieme al leader della Lega, ha rifiutato la premessa esposta dall’alleato.

“Con tutto rispetto, noi siamo eredi di tradizioni culturali e politiche ben più solide di quel che rappresentano Musk (al quale va la mia ammirazione) e Soros” ha fatto sapere Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

“Noi guardiamo a Dante, a Goethe, a Guglielmo Marconi, ai padri dell’Europa moderna De Gasperi, Adenauer, Schuman. Guardiamo alla forza con cui Kohl ha riunificato la Germania. Studiamo Churchill e De Gaulle” ha concluso Barelli.

Anche il Ppe attacca Salvini

Ancora più netta la posizione del Ppe, il Partito popolare europeo, di cui Forza Italia fa parte e che era il diretto bersaglio dell’attacco di Salvini.

“Il Partito Popolare Europeo sostiene le politiche che mirano a migliorare il benessere dei cittadini europei e non quelle che vanno contro di esso, come quelle del signor Salvini o di Elon Musk” si legge in un comunicato diffuso dall’agenzia di Stampa Ansa.

Le dichiarazioni di Salvini arrivano in un momento complicato per il leader della Lega, dopo la pubblicazione delle chat di Fratelli d’Italia con diverse critiche nei suoi confronti.