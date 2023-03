Scontro tra Francesca Pascale e Piero Ricca a Milano, lui la provoca: "Faceva gli spot col calippo"

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Inatteso fuori programma sabato pomeriggio a Milano a margine della manifestazione delle famiglie arcobaleno contro lo stop imposto al Comune alle registrazioni dei figli delle coppie omogenitoriali. Tra le tante persone presenti in piazza della Scala c’era anche Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi e attivista per i diritti Lgbt, che è stata protagonista di un acceso battibecco con il giornalista e blogger Piero Ricca.

Scontro tra Francesca Pascale e Piero Ricca a Milano

Noto per le sue liti con politici e personaggi dello spettacolo durante comizi e manifestazioni, Piero Ricca ha contestato duramente Francesca Pascale davanti a cronisti e telecamere, attaccandola per il suo passato e il legame con Silvio Berlusconi.

“Ma lei era già lesbica quando viveva con Berlusconi?”, le ha chiesto lui. Pascale, oggi compagna di Paola Turci, ha risposto: “Non mi dica lesbica come se fosse un insulto perché non lo è”.

Il blogger ha insistito sul suo passato con Berlusconi chiedendole se “avvertiva un certo maschilismo quando stava con Berlusconi e lui andava a mignotte”. “Se ha qualcosa da dire a Berlusconi, le vada a dire direttamente a lui”, ha replicato la donna, infastidita.

Lui la provoca su Berlusconi e lo spot col calippo

“Gliele ho già dette vent’anni fa, quando lei faceva gli spot col calippo a Napoli”, ha replicato il blogger continuando a provocare Pascale. “Che cosa facevo io? Avevo 14 anni ed era una trasmissione di fanciulli”, ha risposto la donna.

“Non si rivolga a me con questo atteggiamento perverso e maschilista“, ha detto la donna, allontanando da sé Ricca. “Non mi metta le mani addosso”, la replica di Ricca. “Se ne vada che il suo alito già dice tutto”, ha chiuso Francesca Pascale allontanandosi.

Fonte foto: ANSA In piazza a Milano la manifestazione delle famiglie arcobaleno

Pascale: “Salvini omofobo”

Parlando con i cronisti presenti in piazza, Francesca Pascale ha poi spiegato i motivi della sua presenza alla manifestazione e cosa pensa dei politici attuali.

“Vorrei dire che Paola Turci è mia moglie, ma non è mia moglie, sono unita a lei civilmente. Eppure, non mi sento diversa da una coppia eterosessuale,” ha detto Pascale. “Perché non può esserlo, perché non piace a Salvini? Definisco Salvini omofobo, definisco omofobi i sovranisti, i partiti che si mettono a braccetto con Orban, razzisti e fuori di testa“, ha aggiunto.

“Oggi tutte le persone che sono vicine, che pensano ai diritti civili non possono fare altro che votare Elly Schlein perché una alternativa non c’è”, ha affermato. “Di Elly Schlein penso tutto il bene possibile”.

Pascale ha poi aggiunto di avere fiducia nella figura di Giorgia Meloni: “Non ho mai votato Fratelli d’Italia, ma voglio avere fiducia nella donna che è”.