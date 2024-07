Scontro tra due auto sulla Bifernina, in provincia di Teramo: un morto e cinque feriti, chiusa la Statale

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tragedia sulla Bifernina. Due auto si sono scontrate sulla strada Statale molisana, all’altezza del bivio di Lucito, causando il ferimento di cinque delle persone a bordo e anche una vittima, morta sul colpo. Le autorità hanno interrotto il traffico.

La dinamica dell’incidente sulla Bifernina

Nella mattinata del 28 luglio, attorno alle 7:00, due auto si sono scontrate sulla strada Statale 647 Fondo Valle del Biferno, comunemente nota come Bifernina, che attraversa da est a ovest quasi tutto il Molise.

Lo scontro è avvenuto in provincia di Teramo, all’altezza del bivio per Lucito. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi, chiamati dagli automobilisti di passaggio su quella che è una delle arterie stradali più importanti della regione.

Fonte foto: Tuttocittà Lo zona dove è accaduto l’incidente

Oltre ai sanitari del 118, sono arrivati anche i vigili del fuoco di Campobasso, che si sono messi al lavoro per liberare le persone coinvolte dalle lamiere e la carreggiata da quello che rimaneva delle due vetture, e anche carabinieri e polizia stradale.

Scontro tra due auto, un morto e cinque feriti

I soccorritori giunti sul posto dell’incidente avvenuto in mattinata sulla Bifernina hanno subito costatato il coinvolgimento di almeno 6 persone nel sinistro, tutti passeggeri o conducenti delle due auto coinvolte.

In poco tempo i soccorritori hanno però dovuto costatare la morte di una persona, un uomo di 50 anni originario di Torella del Sannio, un comune in provincia di Campobasso, poco lontano dal luogo dell’incidente.

Le altre persone che viaggiavano sulle auto, in tutto 5, sarebbero rimaste ferite. Stando a quanto riporta il sito internet di RaiNews, nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. Sono tutti stati trasferiti in ambulanza presso i pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli.

Chiusa la strada Statale Bifernina

Il violento incidente che ha coinvolto due auto ha bloccato il traffico sulla Bifernina. Le autorità sono infatti state obbligate a interrompere la circolazione sulla strada Statale per permettere ai vigili del fuoco di rimuovere le due auto, rimaste gravemente danneggiate.

Si sono quindi create code all’altezza del bivio per Lucito in entrambe le direzioni, a causa del blocco del traffico che i pompieri stanno cercando di risolvere il prima possibile. Sul posto sono state approntate indicazioni per le deviazioni sulla viabilità ordinaria.