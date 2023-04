Scontro tra due auto sull'A1 Roma-Napoli in zona Valmontone: una si ribalta, traffico bloccato e lunghe code

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un grave incidente stradale, avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 19 aprile 2023, ha paralizzato il traffico sulla Autostrada A1 Roma-Napoli, con lunghe code in entrambe le direzioni. Protagoniste del sinistro, verificatosi nel tratto romano tra Colleferro e Valmontone, due auto.

Incidente sulla A1 Roma-Napoli, cos’è successo

L’incidente, che secondo quanto riferito dai media locali è stato abbastanza violento, è avvenuto poco dopo le 12 di mercoledì 19 aprile 2023. Nel tratto della A1 che collega Roma a Napoli, precisamente tra Colleferro e Valmontone, due auto si sono scontrate. Una di queste, dato l’impatto molto forte, si è anche ribaltata all’interno della carreggiata autostradale.

Non è ancora chiara l’esatta dinamica del sinistro, fatto sta che entrambi i conducenti dei mezzi sarebbero rimasti feriti. Non sono ancora trapelate notizie sulle condizioni dei due, ma secondo quanto riferito da alcuni giornali locali sembrerebbe che uno dei due sia stato trasportato d’urgenza in ospedale con l’ausilio dell’elisoccorso giunto sul posto per prestare soccorso dopo il violento sinistro.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio in rosso il tratto autostradale in cui è avvenuto il grave incidente

Intervenuti, oltre i sanitari dell’ARES 118, anche le pattuglie di polizia stradale e Anas per bloccare il traffico nel tratto interessato.

Traffico in tilt, code chilometriche tra Roma e Napoli

L’incidente, ovviamente, ha avuto risvolti negativi sulla viabilità. Nell’immediato, infatti, il tratto autostradale è andato in tilt, con code chilometriche che hanno di fatto bloccato la A1.

Traffico da bollino nero da alcune ore, con la segnalazione di code lunghe tra i due e cinque chilometri nella zona interessata e tra Anagni e Valmontone. Sul posto stanno lavorando polizia stradale e Anas per cercare di decongestionare il traffico

Per quanti si devono mettere in macchina sulla Roma-Napoli sono state fornite alcune strade alternative per non restare prigionieri nel traffico. In particolare, per tutti coloro che devono viaggiare verso la Capitale è consigliata l’uscita Valmontone. Chi invece viaggia verso Napoli può deviare per Colleferro per poi immettersi nuovamente sulla A1 qualche chilometro dopo.