Scontro tra due auto e un camion sull'autostrada A15 a Parma: morta una donna, ferite due persone

Grave incidente sull’autostrada A15 in provincia di Parma. Una donna è morta e altre due persone sono morte in uno scontro che ha coinvolto due auto e un camion nella carreggiata in direzione Parma. Chiuso un tratto dell’autostrada, traffico bloccato e lunghe code.

Scontro sull’autostrada A15

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì 20 ottobre, poco prima delle 16 lungo l’autostrada Parma-La Spezia.

Secondo quanto riporta La Gazzetta di Parma, c’è stato un violento scontro nella carreggiata in direzione Parma che ha coinvolto, per cause da chiarire, un camion e due auto.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente lungo l’autostrada Parma-La Spezia

Il bilancio

Grave il bilancio dell’incidente: due persone sono rimaste ferite e una donna di 65 anni è morta a causa delle gravi lesioni subite.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso di Parma, l’automedica e due ambulanze del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Parma.

Code e traffico bloccato

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine l’autostrada è stata chiusa nel tratto tra Berceto e Borgotaro, in entrambe le direzioni di marcia.

Sono state segnalate lunghe code in entrambe le direzioni: 2 chilometri di coda tra Fornovo e Borgotaro e 3 chilometri fra Pontremoli e Berceto.