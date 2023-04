Scontro tra due auto e un camion a Monastir sulla statale 131: donna ferita, strada chiusa e traffico bloccato

Un incidente stradale ha coinvolto due automobili e un mezzo pesante a Monastir, nella provincia del Sud Sardegna, nella mattinata di lunedì 17 aprile 2023.

La dinamica dell’incidente stradale a Monastir

Al momento, sono poche le informazioni in merito alla dinamica dell’incidente stradale avvenuto a Monastir: quel che si sa è che, stando a quanto riferito da ‘Sardinia Post’, i tre veicoli si sono urtati, per cause ancora da accertare, all’altezza del chilometro 21 della strada statale 131.

Il bilancio dell’incidente a Monastir

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, gli operatori dell’Anas e il personale del 118 in ambulanza. Una donna rimasta coinvolta nell’incidente stradale è stata trasportata in codice giallo in ospedale: le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente stradale che ha coinvolto due auto e un mezzo pesante è avvenuto nella mattinata di lunedì 17 aprile sulla strada statale 131, poi chiusa tra Monastir e San Sperate.

Strada statale 131 chiusa tra Monastir e San Sperate

A causa dell’incidente avvenuto nella mattinata di lunedì 17 aprile, la strada statale 131 è stata chiusa temporaneamente tra Monastir e San Sperate. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Gli agenti della Polizia stradale si stanno occupando dei rilievi utili a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Il precedente incidente stradale tra Villasor e Monastir

Lo scorso martedì 4 aprile si era verificato uno scontro frontale sulla Sp 7 fra Villasor e Monastir. Tre uomini erano finiti in ospedale in codice rosso in conseguenza dell’incidente stradale.