Scontro tra bus e tir a Bologna sulla A1: un bimbo tra i feriti, traffico in tilt e code lunghe chilometri

Autostrada bloccata. Poco prima delle 6 di venerdì 1° luglio, sulla autostradaA1 Milano-Napoli, si sono scontrati due tir e un bus tra Sasso Marconi e Sasso Marconi nord, in direzione Bologna. Decine di feriti, tra cui anche un bimbo di 10 anni. Sul posto il 118 e diversi meccanici per liberare il tratto.

Code chilometriche

Il tratto, direzione Bologna, è stato riaperto alle 8:30, transita su due delle tre corsie disponibili e si registrano – stando all’aggiornamento di Aspi delle 9:53 – almeno 3 chilometri di coda “per incidente tra Bivio A1/Variante di Valico e Sasso Marconi dal km 220”.

Sul posto l’intervento del personale medico del 118 e di diversi meccanici, oltre alle pattuglie della Polizia stradale e del personale della Direzione 3 Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Fonte foto: Virgilio Notizie La zona dell’incidente sulla A1, tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, direzione Bologna

Tra i feriti anche un bimbo

È di almeno 24 feriti un primo bilancio dell’incidente, tra cui anche un bimbo di 10 anni.

Traffico deviato

Come evitare il traffico? Il consiglio di Aspi, per chi è diretto a Bologna, è di uscire a Sasso Marconi per poi rientrare a Bologna Casalecchio sul raccordo di Casalecchio, dopo aver percorso la strada statale 64 Porrettana.

Notizia in aggiornamento…