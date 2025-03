Scontro tra bicicletta e furgone in provincia di Cremona, morto un ciclista di 48 anni dopo il tamponamento

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tragico incidente a Spino d’Adda, in provincia di Cremona, dove un furgone ha tamponato un ciclista che stava percorrendo il ponte della Paullese. L’uomo in sella, un 48enne del posto, è stato sbalzato fuori strada ed è morto: nulla hanno potuto fare i soccorsi, avvertiti dal conducente del furgone. Forze dell’Ordine sul posto per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

L’incidente in provincia di Cremona

​Un tragico incidente si è verificato nella giornata di ieri – sabato 1 marzo 2025 – lungo la Strada Statale 415 Paullese, al confine tra le province di Cremona e Lodi.

Gianluca Zaneboni, un ciclista di 48 anni residente a Spino d’Adda, ha perso la vita dopo essere stato tamponato da un furgone mentre percorreva il ponte della Paullese in direzione di Zelo Buon Persico.

La zona della provincia di Cremona dove è avvenuto un incidente nel quale è morto un ciclista di 48 anni

L’incidente è avvenuto poco prima delle 13:00. Secondo le ricostruzioni, Zaneboni stava pedalando lungo il ponte quando è stato colpito da un furgone guidato da un 33enne. L’impatto è stato violento: il ciclista è stato sbalzato sul parabrezza del veicolo per poi cadere a terra a diversi metri di distanza.

Morto un ciclista nello scontro

In seguito allo scontro, il conducente del furgone ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono quindi accorsi i volontari della Croce Verde di Lodi e l’elicottero del 118 proveniente da Bergamo.

Giunte sul posto anche le Forze dell’Ordine, tra cui la Polizia Stradale di Lodi e la Polizia Locale di Spino d’Adda, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Purtroppo, all’arrivo degli operatori del 118, per Zaneboni non c’era più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente, l’uomo è stato dichiarato morto sul posto.

Gli incidenti ai ciclisti nel 2025

Quanto accaduto è stato commentato anche dal sindaco di Spino D’Adda, Enzo Galbiati, che ha fatto il suo cordoglio alla famiglia: “Siamo qui ancora una volta su questo ponte a commentare un incidente, e vogliamo esprimere il nostro disappunto perché tutto questo si sarebbe potuto evitare. Adesso però è il momento di stare vicino alla famiglia […]Spero che questa lunga fila di incidenti termini il più presto possibile”.

Questo incidente si aggiunge a una serie di eventi tragici che coinvolgono ciclisti sulle strade italiane. Secondo l’Osservatorio Ciclisti Asaps Sapidata, dall’inizio del 2025 si sono registrate oltre venti vittime tra gli utenti delle due ruote, con dodici decessi solo nel mese di gennaio. Nel 2023, i dati Istat hanno riportato 212 ciclisti deceduti, mentre le stime preliminari per il 2024 indicano 204 vittime.