Scontro tra auto in un incidente a Turbigo, muoiono un 18enne e una ragazza di 24 anni: indagini in corso

Un incidente mortale a Turbigo (Milano) si è concluso con un tragico bilancio. In uno scontro frontale sono morte due persone, un 18enne e una giovane di 24 anni, nella mattina di domenica 21 maggio. La vicenda ha avuto luogo lungo la statale 341 tra via Milano e via Patrioti. Gli accertamenti per ricostruire la dinamica della tragedia sono ancora in corso.

Scontro tra auto a Turbigo, due morti

Come ricostruisce ‘Varese News’ i soccorsi sono arrivati alle 7:27 di questa mattina, domenica 21 maggio, sulla statale 341 all’incrocio tra via Milano e via Patrioti.

Due auto si sono scontrate frontalmente a Turbigo (Milano) e l’incidente ha coinvolto tre persone, due delle quali sono morte.

Le vittime sono un 18enne e una ragazza di 24 anni – 33, secondo ‘Repubblica’ – mentre un ragazzo di 24 anni, anch’egli coinvolto nell’incidente, è stato trasportato all’ospedale per le ferite riportate.

I soccorsi

Come detto in apertura, i soccorsi sono arrivati intorno alle 7:27 in via Milano, una strada importante che conduce al ponte sul Ticino.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Azzurra di Buscate con un’automedica e un’ambulanza insieme ai carabinieri di Legnano e l’elisoccorso proveniente da Como. Lo riporta ‘Malpensa 24’.

I vigili del fuoco hanno estratto le persone coinvolte dalle lamiere delle due autovetture.

Purtroppo per il 28enne e la 24enne non c’è stato nulla da fare: i due giovanissimi sarebbero morti sul colpo dopo l’impatto.

La terza persona coinvolta, il 24enne, avrebbe riportato ferite gravi.

