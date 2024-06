Scontro social tra Giuseppe Conte e Daniela Santanchè, il botta e risposta: "Togliete il fiasco alla ministra"

Volano gli stracci sui social tra Giuseppe Conte e Daniela Santanchè. Il leader del M5s non le ha mandate a dire alla responsabile del Turismo, tradendo la vicinanza all’appuntamento elettorale dell’Europee dell’8 e 9 giugno, che sta accendendo sempre di più i toni della politica in Italia. “Togliete il fiasco alla ministra” ha scritto sui social l’ex premier, rispondendo per le rime all’affondo sulla piattaforma ‘X’ dell’esponente di Fdi.

Il tweet di Daniela Santanchè

“Togliete il fiasco alla sinistra” è stato il tweet ad effetto della responsabile del Turismo.

“Conte parla di capitalismo infetto, lui che sappiamo bene come ha gestito il Covid. La Schlein fa una contro manifestazione alla festa della Repubblica e La Repubblica se la prende con il vino di Bruno Vespa” ha attaccato Santanchè.

Giuseppe Conte: “Togliete il fiasco alla ministra”

Immediata la replica del leader del Movimento 5 stelle, che non ha perso tempo a rendere pan per focaccia: “Togliete il fiasco alla Ministra – ha scritto Conte sui propri profili social -, sotto inchiesta per truffa sui fondi Covid e per altro ancora, sempre salda alla poltrona grazie all’amichettismo di ‘Giorgia’”.

“Questi son quelli che insultavano e umiliavano i cittadini in povertà. E ancora blaterano scemenze. Decenza, Ministro. Decenza!” ha affermato l’ex presidente del Consiglio, alle prese dal canto suo con l’indagine su Marco Allegretti, candidato M5s alle regionali in Piemonte, accusato di truffa.

L’indagine su Santanchè

Il riferimento di Giuseppe Conte è all’indagine per le presunte truffe per i fondi Covid su Daniela Santanchè in relazione al caso Visibilia, per il quale la procura di Milano ha chiesto il processo.

Sulla vicenda le opposizioni sono tornate a chiedere le dimissioni della ministra, in attesa della decisione del gup sul rinvio a giudizio, che dovrebbe arrivare dopo il voto alle europee.