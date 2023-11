Scontro Salvatores-Barbareschi, botta e risposta tra regista e attore: "Posso dire tutto", "ladro di idee"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Scontro dialettico tra Gabriele Salvatores e Luca Barbareschi. In occasione della presentazione di un suo libro il regista premio Oscar ha parlato di diversi episodi del suo passato. Salvatores ha ricordato anche il periodo in cui lavorava insieme a Barbareschi, ma il passaggio non è piaciuto a quest’ultimo, che non ha perso tempo a replicare.

Botta e risposta tra Salvatores e Barbareschi

Il botta e risposta tra Salvatores e Barbareschi ha preso il via in occasione della presentazione del libro autobiografico “Lasciateci perdere”, andata in scena lunedì 20 novembre nella in una libreria Feltrinelli di Napoli.

Il regista ha rivangato diversi episodi della sua lunga carriera, e non sono mancati aneddoti sul premio Oscar vinto per Mediterraneo. Ma un passaggio, dedicato a Luca Barbareschi, ha suscitato polemiche e l’immediata replica del diretto interessato. “A questa età posso dire tutto”, era stata la premessa di Salvatores.

Fonte foto: ANSA

Gabriele Salvatores

Le parole di Salvatores su Barbareschi

Ma cosa ha scatenato l’ira di Barbareschi nei confronti di Salvatores? Durante la chiacchierata il regista ha ricordato il periodo passato insieme agli attori della Compagnia dell’Elfo, negli anni ’70 a Milano.

“Tra di loro c’era un signore, che si chiamava Luca Barbareschi, credo che faccia l’attore e regista ora”, aveva detto Gabriele Salvatores. “Oltre a fare altre cose, per esempio è abilissimo a muoversi nei meandri dei ministeri che assegnano le sovvenzioni. Mi dispiace, ma superata una certa età posso dire tutto”, aveva proseguito. Per poi rincarare la dose, ricordando un episodio in cui Barbareschi si era rotto la gamba prima di uno spettacolo e aveva preteso di far dire al microfono che lui recitava con la gamba ingessata.

“Ovviamente – aveva detto, durante la presentazione – allora eravamo tutti sconosciuti, quindi, le attenzioni del pubblico si concentrano su di lui…”, aveva chiosato Salvatores in occasione della presentazione del libro.

La replica piccata di Barbareschi a Salvatores

La replica di Luca Barbareschi non si è fatta attendere ed è arrivata via social, a commento di una notizia che riportava le parole di Salvatores.

“Caro Gabriele Salvatores, leggo con dispiacere la tua intervista, non avevi alcun bisogno di spargere il tuo veleno, se non per dare visibilità al libro che cerchi di vendere”, ha scritto Barbareschi.

“Domani – ha aggiunto – sarò costretto a risponderti e racconterò la vera storia di lupo Ezechiele ladro di idee e povero di amore, come ti chiamavano quelli dell’Elfo di Milano”. “Io sono andato avanti con le mie gambe, mentre tu hai usato tutto e tutti per la tua carriera – ha scritto ancora barbareschi – ti ho voluto bene, quando eravamo ragazzi andavamo in vela insieme e sognavamo. Ma tu non hai mai guardato negli occhi nessuno, guardi sempre da un’altra parte”.