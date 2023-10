Scontro mortale ad Acerra, tragico il bilancio dell’incidente: genitori morti e bambini gravi in ospedale

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Il tragico incidente ad Acerra, in provincia di Napoli, è stato descritto come una “strage”. Nell’impatto frontale tra una Fiat 600 e una Opel Astra, il bilancio è gravissimo: morti i due genitori nella Fiat, mentre i bambini sono stati trasportati in gravi condizioni in ospedale. Si indaga sulle dinamiche e le responsabilità, ma il conducente dell’Opel Astra è già risultato positivo al drug-test ed è stato fermato per “omicidio stradale”.

I fatti

Nella notte tra sabato e domenica 1 ottobre, una Fiat 600 e una Opel Astra si sono scontrate in via Volturno, nella periferia di Acerra, in provincia di Napoli.

Nel tragico scontro sono rimaste coinvolte 5 persone: il 40enne alla guida della Opel Astra, i due genitori nella Fiat 600 Bianca e i due bambini nei sedili posteriori. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per il 65 enne alla guida della 600 e la donna al suo fianco; entrambi sono stati sbalzati fuori dalla vettura e sono deceduti. I bambini invece sono stati portati in ospedale in codice rosso.

Fonte foto: Tuttocittà.it Incidente mortale in via Volturno ad Acerra, vicino Napoli

Le dinamiche

Le dinamiche dell’incidente sono in fase di indagine, ma dai resti dei veicoli è stato possibile iniziare a ricostruire i fatti. Poco prima delle 4 di notte le due vetture si sono scontrate. L’impatto è stato tanto violento da sbalzare fuori dalla vettura marito e moglie. Questi sono caduti all’interno di una proprietà privata, morendo all’istante.

L’uomo a bordo della Opel Astra è stato identificato come un 40enne di Acerra (come la famiglia a bordo della Fiat 600). Fermato dalle forze dell’ordine, è risultato positivo al drug-test, secondo cui avrebbe assunto cocaina prima di mettersi alla guida.

Soccorsi e arresto

Immediati i soccorsi del 118 e l’arrivo dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Castello di Cisterna, oltre che i Vigili del Fuoco. Questi si sono resi necessari per l’estrazione dei due bambini rimasti bloccati sui sedili posteriori della Fiat 600 e per il recupero dei corpi dei loro genitori, finiti in una proprietà privata. I figli, rimasti feriti in maniera grave, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove sono ricoverati in terapia intensiva, in prognosi riservata.

I Carabinieri hanno fermato l’uomo alla guida della Opel Astra e dopo gli esami tossicologici hanno confermato il fermo per “omicidio stradale”. Si continua a indagare sulle dinamiche dei fatti e sulle coperture assicurative delle vetture, che sono state sequestrate.