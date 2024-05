Scontro Meloni-De Luca a Caivano, affondo di Conte in tv: "Vendicativa e rosicona, non si può degradare tutto"

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Affondo di Giuseppe Conte su Giorgia Meloni dopo lo scontro con Vincenzo De Luca a Caivano. “Vendicativa e rosicona”, ha dichiarato il leader del Movimento 5 Stelle, “se ritieni che ti abbiano mancato di rispetto non rispondi con la stessa moneta”. Conte si riferisce al video in cui Meloni si rivolge a De Luca dicendo “quella s***** della Meloni, come sta?”, diventato virale nelle scorse ore.

Giuseppe Conte su Meloni dopo lo scontro con De Luca: “Vendicativa e rosicona”

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte definisce “vendicativa e rosicona” Giorgia Meloni dopo il video diventato virale in cui la presidente del Consiglio si rivolge a De Luca autodefinendosi “quella s***** della Meloni”.

Ospite di Giovanni Floris a diMartedì, su La7, Conte ha evidenziato come l’atteggiamento possa “anche suscitare una qualche simpatia, perché è verace, ‘Giorgia, una di noi, una del popolo'”, ricordando che “però è presidente del Consiglio”.

Fonte foto: ANSA

La stretta di mano tra Giorgia Meloni e Vincenzo De Luca a Caivano

“Da un lato dimostra di essere vendicativa“, ha affermato Conte, “dall’altro, lo dico in romanesco, rosicona. Se te la sei presa perché un presidente di Regione abbia mancato di rispetto per cortesia istituzionale e doverosa, non rispondi con la stessa moneta”.

“Non è che allora accettiamo e degradiamo tutto, e ci mettiamo a parlare a parolacce pubblicamente”, ha concluso l’ex presidente del Consiglio.

Il video virale di Meloni e De Luca a Caivano

Nella mattina di ieri, martedì 28 maggio, è diventato virale un video in cui Giorgia Meloni si presenta al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca come “quella s***** della Meloni”.

“Presidente De Luca, quella s***** della Meloni. Come sta?”, ha detto Meloni a De Luca in occasione della visita al nuovo centro sportivo di Caivano, nel giorno in cui ricorrevano i 50 anni della strage di piazza della Loggia a Brescia.

“Benvenuta, bene di salute”, si vede rispondere De Luca nel video, visibilmente colto di sorpresa dalla polemica della presidente del Consiglio.

I precedenti dal “lavora tu, str****” a don Patriciello “Pippo Baudo”

Il saluto provocatorio di Meloni è una risposta all’insulto rivoltole da De Luca tempo fa, che aveva risposto con un “lavora tu, str****” all’invito di Meloni a lavorare “invece di fare le manifestazioni”.

Lo scontro aveva riguardato lo sblocco dei fondi Sviluppo e coesione e l’Autonomia, per cui De Luca e altri 700 sindaci e amministratori avevano protestato contro il governo venerdì 16 febbraio.

Qualche settimana fa il presidente della Campania aveva definito don Patriciello di Caivano “Pippo Baudo di Napoli Nord”, scatenando nuovamente l’ira di Meloni, che aveva risposto: “Segnale spaventoso, Padre Maurizio vive sotto scorta perché obiettivo dei camorristi”.