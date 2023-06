Scontro Luis Sal-Fedez, svelate le chat dopo l'addio a Muschio Selvaggio: "Ingrato di m****". Botta e risposta

Tra Luis Sal e Fedez finisce a pesci in faccia. Gli ideatori e conduttori del podcast Muschio Selvaggio sono stati protagonisti di un botta e risposta rovente nelle ultime ore.

Luis Sal attacca Fedez

Si proceda con ordine: che qualcosa si fosse rotto tra i due era evidente a tutti. Luis Sal è sparito dalla trasmissione, Fedez lo ha pungolato ma senza entrare nei dettagli della vicenda. Si arriva alla sera dell’8 giugno quando sul canale YouTube Muschio Selvaggio appare Luis Sal con un video di una manciata di minuti in cui racconta la sua versione dei fatti. Versione in cui il collega viene dipinto come una persona egoriferita e come un prevaricatore.

Muschio Selvaggio “non doveva essere un altro luogo in cui si parlasse di Fedez ma col passar del tempo queste premesse vengono a mancare. Gliel’ho fato notare in tanti modi, da amico, e gliel’avete fatto notare anche voi nei commenti”, spiega lo youtuber.

“Mi sono sentito emarginato nel mio stesso progetto, mi sentivo di non essere ascoltato né nella parte creativa né in quella esecutiva perché agiva senza coinvolgermi su tanti aspetti. Mi chiedeva scusa e continuava a farlo”, aggiunge.

Come già reso noto anche da Fedez, Luis Sal ribadisce che non era d’accordo con il progetto legato a Sanremo. “Ma alla fine ci siamo andati”, sottolinea il 25enne, “come l’ho assecondato in tantissime altre cose. Ma quando si trattava di ascoltarmi, ninta”. La situazione è precipitata dopo il Festival.

Secondo Luis, Muschio Selvaggio si era ormai snaturato. “Non mi trovo più nel progetto, non c’è equilibrio e sembra solo il podcast di Fedez”, lamenta Sal.

Davanti alla possibilità di chiudere il podcast, che sempre secondo Sal era evitabile trovando un compromesso, Fedez si sarebbe imbizzarrito. “Non puoi togliermi il mio podcast – avrebbe detto il rapper, sempre seguendo la versione dello youtube – sei un ingrato di mer*a, non farti più vedere a Muschio”. Il rapper avrebbe quindi dato mandato ai suoi legali per risolvere la questione.

La proposta dell’accordo riservato e il rifiuto di Sal

“È stata l’ultima interazione diretta tra me e Federico”, riferisce Sal che aggiunge: “Poi vengo contattato da un suo collaboratore che mi informa della registrazione di una nuova puntata del podcast”. La puntata viene registrata e nei commenti esplode il caso: dov’è Sal?. Ed ecco che Fedez avrebbe quindi proposto una soluzione per uscire dall’impasse.

Sal afferma che il rapper gli avrebbe proposto di vendergli le quote: “Mi ha chiesto di registrare una puntata, con un testo concordato in cui avrei dovuto scusarmi per l’assenza. Lui mi avrebbe pagato, con obbligo di riservatezza, e avrebbe comprato il mio 50 per cento”. “Non avrei voluto far parte di questo giochino, lui è molto bravo a farlo. Ma io non voglio giocare. Dillo alla mamma e dillo all’avvocato”, ha concluso sarcasticamente Sal.

Fedez replica nella notte

Fedez ha prontamente replicato a Luis Sal. Lo ha fatto nella notte, con una serie di Stories postate su Instagram. “Ho cercato in tutti i modi di evitare questo teatrino inutile – ha dichiarato -. Il video in cui ho spiegato l’assenza di Luis non puntava a sputare mer*a a differenza del suo video che ha fatto nei miei confronti. E quindi adesso mi trovo costretto a dover spiegare la favoletta dell’egocentrico che sfrutta il povero Luis”.

E ancora: “Se questo senso di oppressione che avevi nei miei confronti era così latente da così tanto tempo perché hai deciso di fondare una società insieme a me due settimane prima di lasciarla, chiedendomi 600mila euro per una società che non vale la metà neanche di questi soldi? Ma facciamo finta che tu sia la vittima e io il carnefice: “Luis siamo delle persone adulte”, quando si ha una società non si può andare via rompendo il giochino e sbattendo la porta perché “oddio mi sono stufato””.

Fedez ha aggiunto: “Tu da quando hai smesso di fare il podcast hai smesso di pagare stipendi alle persone che non sono multimilionari come te. Hai smesso di pagare gli affitti, hai lasciato dei debiti nei miei confronti e tu continui a guadagnare soldi dalle visualizzazioni senza fare un ca**o”.

“Quindi – ha sostenuto sempre il marito di Chiara Ferragni – anche se tu avessi avuto tutte le ragioni per andare via non ci si comporta come hai fatto tu perché si onorano gli impegni soprattutto nel rispetto delle persone che lavorano e campano solo ed esclusivamente grazie al nostro lavoro ma soprattutto si danno delle risposte al pubblico. Non impedisci al tuo partner di dare delle risposte semplicemente perché vuoi far leva sulla pressione”.

“Visto che hai libertà di espressione e come dici tu “il podcast è ancora tuo” hai dei diritti e dei doveri che purtroppo non stai rispettando – ha proseguito Fedez -. Io sono disposto a prendermi le mie colpe e le mie responsabilità e quello che mi auguro è che dall’altra parte ci sia la stessa volontà. Poi, solo un piccolo appunto per fare chiarezza sulla questione soldi della società”.

“Come tutte le società c’è stato un capitale iniziale che abbiamo messo entrambi, ma i soldi come in tutte le società finiscono. Abbiamo fatto l’assemblea dove abbiamo chiesto di aumentare il capitale per pagare affitti e stipendi ma ci è stato negato e di conseguenza io sto pagando gli stipendi e gli affitti”, ha concluso Fedez.