Scontro in tv tra Augusta Montaruli e Marco Furfaro, deputata FdI attacca: "Bau bau, vai a cuccia"

Acceso dibattito tra Augusta Montaruli e Marco Furfaro durante la puntata della trasmissione Tagadà andata in onda mercoledì 5 febbraio su La7. La deputata di FdI ha interrotto più volte l’esponente del Pd con un ironico “bau bau”, facendo riferimento ai fondi ritrovati nella cuccia del cane di Monica Cirinnà. Un siparietto a dir poco insolito.

Scontro in tv tra Augusta Montaruli e Marco Furfaro

Lo scontro tra Augusta Montaruli, vice capogruppo di FdI, e Marco Furfaro, deputato del Pd, è andato in scena durante un dibattito televisivo a Tagadà su La7. Mentre Furfaro cercava di esporre il proprio punto di vista, la Montaruli ha iniziato a interromperlo imitando il verso di un cane: “Bau bau”.

La scena surreale è proseguita con il riferimento ai “soldi ritrovati nella cuccia del cane”, richiamando il caso legato all’esponente dem Monica Cirinnà.

Fonte foto: ANSA

Augusta Montaruli durante un intervento alla Camera

Furfaro, visibilmente perplesso, ha cercato di mantenere la calma, ma ha poi ricordato la condanna per peculato della deputata di FdI.

Il riferimento ai fondi di Monica Cirinnà

La provocazione di Montaruli ha avuto come bersaglio Monica Cirinnà, citata in merito ai 24mila euro trovati nel 2021 nella cuccia del suo cane nella proprietà di famiglia a Capalbio.

Nonostante la deputata dem abbia sempre negato il coinvolgimento diretto nella vicenda, l’episodio è spesso ripreso dai politici di destra come esempio di presunti scandali finanziari legati al centrosinistra.

Montaruli ha sfruttato questo collegamento durante il dibattito per ironizzare sulle critiche mosse dal Pd al governo Meloni.

Il caso Rimborsopoli

La polemica è stata ulteriormente alimentata dal passato giudiziario della Montaruli. Coinvolta nell’inchiesta Rimborsopoli, che indagava sull’uso improprio di fondi pubblici in Piemonte tra il 2010 e il 2014, la deputata è stata condannata in via definitiva nel 2023 a 1 anno e 6 mesi per peculato.

La sentenza ha contestato spese personali per circa 25mila euro, ritenute non giustificate e non pertinenti alle sue funzioni istituzionali. A seguito della condanna, Montaruli si è dimessa dal ruolo di sottosegretario al Ministero dell’Università e della Ricerca.

Nonostante ciò, continua a ricoprire ruoli di rilievo all’interno di Fratelli d’Italia e a partecipare attivamente al dibattito politico, come dimostrato dal confronto acceso con Furfaro.