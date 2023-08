Scontro frontale tra un’auto e un camper a Mezzolombardo: traffico in tilt, una persona estratta dalle lamiere

Un violento incidente frontale, che ha coinvolto due mezzi, è avvenuto a Mezzolombardo. Una persona è stata estratta dalle lamiere mentre via via il traffico peggiorava e andava in tilt. Ancora da accertare la dinamica che hanno portato all’incidente.

L’incidente a Mezzolombardo

Il terribile scontro frontale, nel quale sarebbero rimaste coinvolte una macchina e un camper, è avvenuto intorno alle ore 13 di oggi – domenica 20 agosto – sulla statale 43 della val di Non.

L’incidente è localizzato fra Mezzolombardo e Castelletto, nella zona del bivio per Fai della Paganella, nella provincia autonoma di Trento, in Trentino-Alto Adige.

La zona nella quale è avvenuto lo scontro frontale tra un'auto e un camper, sulla SS43 fra Mezzolombardo e Castelletto, nella zona del bivio per Fai della Paganella

Dalle prime informazioni fin qui giunte, pare che l’impatto sia stato molto violento. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e le forze dell’ordine.

L’arrivo dei soccorsi

A stretto giro, sul luogo dell’impatto sono giunti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine. Proprio l’intervento dei pompieri è stato necessario per poter estrarre il corpo di una persona dall’auto, operazione avvenuta con l’ausilio della pinza idraulica, che ha potuto lavorare tra le lamiere della vettura.

La persona estratta dal veicolo pare fosse ferita in modo grave, ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Santa Chiara” di Trento, dov’è tuttora ricoverata. Non si conoscono invece le condizioni dell’altra persona coinvolta nell’urto.

Sono ancora in corso i rilievi del caso da parte delle forze dell’ordine, necessari per determinare la dinamica che ha portato allo scontro frontale tra le due vetture.

Traffico in tilt

Le operazioni di soccorso hanno rallentato sensibilmente il traffico, che è stato deviato in entrambe le direzioni. Le vetture in arrivo difatti sono state deviate sia verso la val di Non che in direzione Trento, con la tangenziale che è attualmente bloccata.

Al momento sono presenti diversi chilometri di coda, con una lunga fila di mezzi che procede a passo d’uomo fino a Zambana. Per adesso, sulla SS43 il traffico procede a senso unico alternato in entrambe le direzioni, tra SP235 per Trento-Rocchetta e Mezzolombardo – SP90 III tronco.