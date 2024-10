Scontro frontale tra due auto sulla Palermo-Sciacca, tre morti e tre bambini feriti nell'incidente

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È di tre morti e tre feriti il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto sabato mattina sulla statale Palermo-Sciacca. C’è stato un violentissimo scontro frontale tra due auto nei pressi dello svincolo di Giacalone, nel Palermitano. I feriti sono tutti bambini, trasportati in ospedale in codice rosso.

Incidente sulla Palermo Sciacca

Il grave incidente stradale è avvenuto poco dopo le 8.30 di questa mattina, sabato 12 ottobre, sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca.

Come riporta Ansa, c’è stato un violento scontro frontale tra due auto nel tratto tra Altofonte e Giacalone, in provincia di Palermo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri, il personale Anas e i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre vittime e feriti dalle lamiere.

A causa dell’incidente la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Tragico bilancio: tre morti

Pesante il bilancio dell’incidente, tre persone sono morte in seguito al violento impatto tra le due vetture.

Palermo Today riferisce che le vittime sono un uomo di 40 anni e la moglie 42enne, entrambi di origini tunisine, e un palermitano di 51 anni. Sarebbero tutti morti sul colpo.

Tre bambini feriti portati in ospedale

Nell’incidente sono rimasti gravemente feriti tre bambini, figli della coppia tunisina, di 4, 6 e 8 anni.

Sono stati trasportati con l’elisoccorso all’ospedale Di Cristina di Palermo, dove sono ora ricoverati in gravi condizioni.

La dinamica: scontro frontale tra due auto

L’incidente stradale ha coinvolto una Mercedes classe C con a bordo la famiglia tunisina e una Toyota Rav 4 guidata dal palermitano.

Stando ad una prima ricostruzione, le due vetture viaggiavano in direzioni opposte quando si sono scontrate, per cause ancora da accertare.

Violentissimo l’impatto, che ha distrutto e fatto cappottare una delle due vetture, il suv Toyota.