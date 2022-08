Scontro frontale tra auto e furgone, "inghiottiti dal fuoco": morte 7 persone, di cui 5 bimbi, in Illinois

Un gravissimo incidente stradale ha coinvolto un furgone e un’auto, causando sette vittime, di cui cinque bambini. L’impatto è avvenuto sulla Interstate 90 nel nord dell’Illinois, negli Stati Uniti, secondo quanto riporta la CNN che cita fonti di polizia di stato.

Incidente in Illinois, morte 7 persone di cui 5 bambini: la ricostruzione

Lo schianto è avvenuto dopo le 2 del mattino di domenica 31 luglio, sulla Interstate 90 in direzione ovest, vicino al miglio 33.5 nella contea di McHenry, a nord di Chicago e vicino al confine con il Wisconsin, hanno detto le autorità.

I due veicoli stavano viaggiando in direzione opposta quando uno dei due ha imboccato la corsia sbagliata, scontrandosi frontalmente con l’altro.

Fonte foto: 123rf Una veduta dell’Interstate 90

Secondo quanto ha riferito la polizia di stato in un comunicato, entrambi i veicoli “sono stati completamente inghiottiti” dal fuoco.

L’unico sopravvissuto ha perso tutta la sua famiglia

A margine dell’incidente, sono morte sette persone. La nota della polizia riferisce: “Ci sono sette decessi confermati in questo momento; una donna e cinque bambini nel furgone e una donna nell’autovettura”. Un’altra persona, stando a quanto si apprende, sarebbe invece stata portata in ospedale in gravi condizioni.

Un testimone ha detto a ABC7 che l’unico sopravvissuto ha perso la moglie e tutti i suoi figli nell’incidente. La vittima dell’auto aveva 22 anni, mentre quella del furgone 31; tra i minori, invece, c’erano due ragazzine di 13 anni, un bambino di 7 anni, un bambino di 6 anni e una bambina di 5 anni, secondo la polizia.

Secondo un conoscente della famiglia distrutta, raggiunto da ABC7, quattro dei cinque bambini erano figli della coppia, di cui è sopravvissuto soltanto il papà. “Quando scopri che sono persone che conosci da molti anni, è un po’ più difficile”, ha detto il conoscente.

L’incidente ha causato un secondo impatto

L’incidente ha poi causato, indirettamente, un secondo impatto. Quando un camion si è fermato per far atterrare un elicottero medico, un secondo camion non si è fermato in tempo e l’ha colpito. Il rimorchio di uno dei due mezzi pesanti si è rotto e diverse casse si sono riversate sulla carreggiata. Una persona ha riportato lievi ferite.