Scontro frontale sulla Giovinazzo-Bitonto, donna incastrata tra le lamiere: in codice rosso anche il marito

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Tragedia sfiorata in provincia di Bari. Nella strada che collega Giovinazzo e Bitonto, nel pomeriggio di domenica 14 maggio due automobili si sono scontrate frontalmente tra loro. Una donna rimasta coinvolta nell’incidente è stata estratta dalle lamiere della vettura. Lei e il marito hanno riportato ferite molto gravi.

L’incidente

Le due auto coinvolte nello scontro, una Opel Corsa e una Chevrolet Matiz, stavano viaggiando intorno alle 18 di domenica 14 maggio lungo l’arteria provinciale 88, in un lungo rettilineo.

Per cause ancora da chiarire, le due vetture si sarebbero scontrate frontalmente in un impatto particolarmente violento.

Fonte foto: Tuttocittà.it La strada provinciale 88 che collega Bitonto e Giovinazzo, in cui si è verificato lo scontro

Tanto che la Opel Corsa è finita contro il muretto che delimita la carreggiata, mentre la seconda auto è piombata in un’area di sosta.

I soccorsi

I due passeggeri della Chevrolet Matiz, marito e moglie, hanno riportato gravi ferite nell’incidente.

I mezzi coinvolti sono stati quasi totalmente danneggiati, soprattutto nella parte anteriore, completamente distrutta nell’impatto.

La donna, in particolare, era rimasta intrappolata tra le lamiere dell’auto distrutta ed è stata estratta dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco.

Questi, dopo averla soccorsa, l’hanno affidata ai sanitari del 118, giunti anche loro sul posto con diverse ambulanze.

La dinamica dell’incidente ha imposto un trasferimento con la massima urgenza all’ospedale del capoluogo.

I due coniugi sono stati, quindi, trasferiti in codice rosso al Policlinico di Bari e ricoverati in prognosi riservata.

Si trovano adesso sotto monitoraggio da parte del personale medico e le loro condizioni rimangono piuttosto complesse. Il conducente dell’altra auto coinvolta, invece, è rimasto praticamente illeso.

Per ricostruire la dinamica dell’incidente, le cui cause sono ancora da accertare, sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale di Giovinazzo, che hanno tentato di ricostruire gli elementi che hanno potuto condurre al violento impatto.

Insieme a loro, per mettere in sicurezza la zona e per garantire la viabilità, sono arrivati anche la Polizia Metropolitana, la Polizia Locale di Bitonto e le Guardie Campestri.

Altro incidente

Nello stesso pomeriggio di domenica 14 maggio, un altro incidente ha avuto risvolti più gravi.

All’altezza di Mercato San Severino, sull’Autostrada A30, in direzione Caserta un’automobile è finita contro il guard rail per motivi ancora da accertare.

Il bilancio è gravissimo: morta 13enne, gravi la madre e il fratello.