Scontro frontale in via Lumignacco a Udine e schianto tra auto e camion, morto 44enne alla guida della vettura

Uno scontro drammatico quello avvenuto nel pomeriggio di martedì 9 luglio a Udine, in via Lumignacco, con il coinvolgimento di un camion e un’auto: un 44enne della zona, Stefano Sbisà, è morto per le gravi ferite riportate nell’incidente. Sul posto sono intervenuti prontamente sanitari e le forze dell’ordine per gestire la situazione. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e facilitare le indagini, utili a determinare le cause esatte dell’evento.

Lo scontro in via Lumignacco a Udine: morto Stefano Sbisà

Il tragico sinistro è avvenuto intorno alle 14 di martedì lungo l’ex strada provinciale 94, ovvero via Lumignacco, al confine fra Udine e Pavia di Udine.

L’urto è avvenuto tra una vettura, nella fattispecie una Golf, e un furgone aziendale appartenente alla ditta Tds, con sede a Udine.

Lo scontro è avvenuto in via Lumignacco, nota anche come strada provinciale 94, al confine fra Udine e Pavia di Udine

Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto, Stefano Sbisà, morto dopo aver riportato gravi ferite.

Il 44enne era noto in quanto socio di un’edicola a Cussignacco, ma era triestino di origine e risiedeva a Pavia di Udine, nella frazione di Lauzacco.

Incidente fra auto e camion, i soccorsi

Nel luogo dell’impatto sono giunti in breve tempo gli operatori sanitari con un’ambulanza e un’automedica della Sores Fvg, ma purtroppo non si è potuto fare nulla per salvare la vita al 44enne.

In base a quanto viene riportato dalla stampa locale, infatti, Stefano Sbisà è deceduto sul colpo dopo essere rimasto schiacciato con la propria auto dal furgone.

L’intervento delle autorità, strada chiusa

Giunti sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale, che hanno operato in modo congiunto per gestire l’emergenza, prestare soccorso e ristabilire la normale viabilità dopo la rimozione dei veicoli coinvolti.

I rilievi relativi al sinistro sono stati effettuati dai carabinieri.

A tal proposito, è stato necessario procedere con la chiusura della strada al traffico in via temporanea, questo per agevolare le operazioni di soccorso e consentire le indagini del caso, che in serata non hanno ancora prodotto risposte definitive sull’esatta dinamica dell’incidente.