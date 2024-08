Scontro fra moto d'acqua in Albania: morto Nicola Iorio di Casal di Principe (Caserta), arrestato l'amico

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nicola Iorio, un giovane di 19 anni di Casal di Principe, in provincia di Caserta, è morto in Albania dopo un incidente tra moto d’acqua. La tragedia è avvenuta a Velipojë, vicino a Scutari, dove Iorio era in vacanza con la fidanzata e alcuni amici. A scontrarsi con lui l’amico Salvatore Di Tella, 20 anni, a sua volta trasportato in ospedale. Quest’ultimo è stato arrestato dalla polizia albanese per omicidio colposo.

Nicola Iorio morto dopo lo scontro con l’amico sulle moto d’acqua

Morire in vacanza, per uno scontro con il proprio amico. È la tragedia di Nicola Iorio, 19enne di Casal di Principe (Caserta) che si trovava a Velipojë, in Albania, con la famiglia e alcuni amici.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia albanese, l’incidente è avvenuto quando la moto d’acqua di Iorio si è scontrata con quella guidata da Salvatore Di Tella, 20 anni, dopo manovre descritte come “rischiose” a circa un miglio dalla riva.

Fonte foto: iStock

L’incidente mortale è avvenuto a Velipojë, vicino Scutari, in Albania

Entrambi sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Scutari dove, purtroppo, Iorio è deceduto durante la notte. La polizia albanese ha annunciato l’arresto di Di Tella con l’accusa di omicidio colposo.

Chi è Nicola Iorio

L’incidente mortale è avvenuto sabato 17 agosto, pochi giorni dopo l’arrivo in Albania del 19enne e dei suoi amici. Nicola Iorio era un giovane noto a Casal di Principe: figlio di un idraulico, lavorava nella ditta edile di famiglia.

La notizia del dramma ha raggiunto la città domenica pomeriggio, scatenando un grande dolore tra familiari, amici e conoscenti. Appena informati dell’accaduto, i genitori di Nicola hanno subito cercato di raggiungere l’Albania. Senza voli disponibili, hanno guidato fino a Bari e poi preso un traghetto per completare il viaggio verso la destinazione.

Il commento del sindaco

“Persone perbene e onesti lavoratori i familiari del ragazzo” ha ricordato Ottavio Corvino, il sindaco di Casal di Principe ritornato dalle ferie per seguire da vicino il dramma del proprio concittadino.

“Con profondo dolore e grande tristezza, apprendo della tragica scomparsa del giovane Nicola Iorio, un nostro concittadino di appena 19 anni” aveva scritto il sindaco su Facebook, il giorno prima.

“La notizia ha scosso profondamente la nostra comunità. In questo momento di immenso dolore, desidero esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia di Nicola. Il mio pensiero va a loro e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. In qualità di sindaco, mi rendo disponibile per offrire qualsiasi tipo di supporto alla famiglia in questo momento così difficile. La nostra comunità è unita nel dolore e pronta a sostenere chiunque ne abbia bisogno”.

Gli fa eco l’ex primo cittadino Renato Natale: “Ho appreso ora della grave tragedia che ha colpito una famiglia di nostri concittadini. Non vi sono parole in grado di lenire il dolore per la perdita di un figlio, di un giovane che stava solo ora cominciando a costruire il proprio futuro. Possiamo solo esprimere la nostra vicinanza. Condoglianze alla famiglia Iorio”.

È l’ennesima tragedia in mare di questa estate: solo pochi giorni fa, un turista è stato travolto da un gommone a Villasimius, in Sardegna, riportando gravi lesioni.